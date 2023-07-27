أستاذ اقتصاد: روسيا تنظر لأفريقيا كمخرج آمن في ظل العقوبات الغربية

كشف د.محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن المرتقب من القمة الروسية الأفريقية.

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن الجانب الروسي ينظر لقارة أفريقيا باعتبارها مخرج آمن في ظل العقوبات الغربية.

وأضاف “عنبر” أن هناك كثير من الدول الإقليمية التي تمارس قوى حقيقية داخل القارة الإفريقية لذلك المنافسة بالنسبة لروسيا قوية جدا.

أكد أنه لا بد للدول الإفريقية أن تستغل هذه الفرصة وتستفيد من جميع الشركاء الدوليين، لأن إفريقيا في حاجة إلى الدعم والتمويل من الخارج.