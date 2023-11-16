الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي تلتقى المصريين بالخارج فى أوروبا وكندا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استمرارا للتواصل الفعال مع المصريين بالخارج، التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددًا من جاليات المصريين في أوروبا وكندا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وفي بداية اللقاء عبر المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، عن سعادته وترحيبه بالمشاركين في اللقاء عبر "الفيديو كونفرانس" من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى إنجازات القيادة السياسية في ملف المصريين في الخارج من ناحية إطلاق المبادرات المختلفة لتلبية مطالبهم، وتسهيل التواصل معهم، كما تمت مناقشة بعض المسائل التنظيمية خاصة مع قرب موعد إجراء الانتخابات في الخارج.

من جانبه، ثمنت الجاليات خلال"الفيديو كونفرانس" إنجازات المرشح الرئاسي للمصريين بالخارج، واهتمامه غير المسبوق بتقديم مبادرات لهم أبرزها مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، فضلا عن حرصه على توفير الأمن والاستقرار للبلاد، مثمنين مواقف سيادة المرشح القوية من ناحية الأمن القومي، ما يدفعهم بتنظيم ندوات مكثفة خصوصا للشباب لتوعيتهم بإنجازات القيادة السياسية وبالمبادرات المختلفة، وأن مشاركتهم في الاستحقاقات الدستورية تعكس صورة مصر للعالم، وأن التصويت في الانتخابات واجب وطني.
 

مصر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية كندا اوروبا المستشار محمود فوزي

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