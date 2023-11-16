وزير الثقافة الأسبق: الرئيس السيسى لا تشغله الزعامة ولا نفاق الجماهير

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس السيسي لا تشغله الزعامة ولانفاق الجماهير، وما يفعله تجاه القضايا الفلسطينية نابع من شعوره الحقيقي أن الأمر يخص كل عربي وهي فعلا كما أطلق عليها "قضية القضايا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، أن القوى الدولية لا تريد وقف عجلة الحرب، في عالمنا الحالي لا أحد يريد وقف الحرب في أي مكان، لافتا إلى أن مايحدث في أوكرانيا أو السودان دليل على رغبة القوى الدولية في استمرار الحروب.

القوى الدولية متورطة أمام شعوبها في الحرب على غزة

وأشار إلى أن كل الحديث عن خروج المحتجزين، وتفعيل هدنة إنسانية فقط، لأن القوى الدولية متورطون أمام شعوبهم، مؤكدًا أن مصر والأردن هما الدولتان الوحيدتان التي تريد وقف إطلاق النار، ووقف عجلة الحرب.

وتابع: "أمريكا تستطيع إنهاء الحرب في غزة بوقف تسليح إسرائيل وسحب قواعد الصواريخ الأمريكية".

وتوقع الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، بإطالة أمد الحرب، لأن إسرائيل مستمر في حربها على غزة، حتى تضغط الدول الغربية على مصر والأردن لاستقبال الفلسطينيين.