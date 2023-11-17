محمد العرابى: مصر أصبحت لها صوت واحترام وتقدير من كل دول العالم

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن سياستنا الخارجية قامت على دبلوماسية راقية تقوم على 3 محاور وهي السلام والاستقرار والتنمية.

وأضاف عرابي، أن العلوم السياسية تصنف الدول إلى فاشلة وهشة وراسخة، ومصر حاليًا تصنف من الدول الراسخة، ولن نتنازل عن أن نظل دولة راسخة وينظر إليها بكل تقدير واعجاب، ومصر أصبحت لها صوت واحترام وتقدير من كل دول العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن الحاشد، بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية، وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة، بحضور الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء أحمد يحيى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لأمانات وسط الدلتا ؛ والنائبة ميرفت الكيان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا؛ ولفيف من النواب المحافظة وأهالى ومواطنى محافظة الغربية.

الأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم

وقال اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم، وعلينا أن نرد الجميل للرئيس السيسي يوم الانتخابات.

وأضاف أن الرئيس السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان في ظل وجود أخطار تحيط بنا، مضيفا أن جيشنا يدافع عن أرض مصر ولا يبدأ بالعدوان.

وأشار العوضي إلى أن المصريين دائما وقت الشدة يقفون صفا واحدًا، ومصر تستحق منا الكثير والكثير، ولابد أن نحرص على الذهاب جميعًا أمام صناديق الانتخابات، والإصرار والتمسك بالحق الدستوري، موضحًا أن مهمتنا حاليًا توعية المواطنين للذهاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حتى نظهر أمام العالم كله.