الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محمد العرابى: مصر أصبحت لها صوت واحترام وتقدير من كل دول العالم

فعاليات مؤتمر حزب
فعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن سياستنا الخارجية قامت على دبلوماسية راقية تقوم على 3 محاور وهي  السلام والاستقرار والتنمية.

وأضاف عرابي، أن العلوم السياسية تصنف الدول إلى فاشلة وهشة وراسخة، ومصر حاليًا تصنف من الدول الراسخة، ولن نتنازل عن أن نظل دولة راسخة وينظر إليها بكل تقدير واعجاب، ومصر أصبحت لها صوت واحترام وتقدير من كل دول العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن الحاشد، بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية، وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة، بحضور الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء أحمد يحيى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لأمانات وسط الدلتا ؛ والنائبة ميرفت الكيان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا؛ ولفيف من النواب المحافظة وأهالى ومواطنى محافظة الغربية.

الأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم 

وقال اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم، وعلينا أن نرد الجميل للرئيس السيسي يوم الانتخابات.

وأضاف أن الرئيس السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان في ظل وجود أخطار تحيط بنا، مضيفا أن جيشنا يدافع عن أرض مصر ولا يبدأ بالعدوان.

وأشار العوضي إلى أن المصريين دائما وقت الشدة يقفون صفا واحدًا، ومصر تستحق منا الكثير والكثير، ولابد أن نحرص على الذهاب جميعًا أمام صناديق الانتخابات، والإصرار والتمسك بالحق الدستوري، موضحًا أن مهمتنا حاليًا توعية المواطنين للذهاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حتى نظهر أمام العالم كله.

السفير محمد العرابي ميت حبيش البحرية الأمن القومي المصري خط أحمر تهجير للفلسطينيين

مواد متعلقة

أمين "حماة الوطن" من مؤتمر دعم السيسى بالغربية: نعم لمن حمى الحدود وقائد معركة الوجود

علاج 446 حيوانًا في قوافل بيطرية بالغربية

محافظ الغربية: مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة فى مشروعات المحافظة

جامعة طنطا تحتفل بتخريج الدفعة الـ 27 بكلية الزراعة

تجهيز 693 مقرًا انتخابيًا وربط غرف العمليات مع مركز الشبكة الموحدة للطوارئ بالغربية

رفع لافتات تأييد ودعم السيسى فى دورى المصالح الحكومية بطنطا

بالأسماء.. طلاب التربية الفكرية بالغربية يحصدون 21 ميدالية ببطولة إقليم الدلتا

محافظ الغربية يشهد مؤتمر دعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس

الأكثر قراءة

البرلمان يُعلن موعد خروج قانون التصالح للنور

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة جنين فى الضفة الغربية

هدنة الأربعين.. هل ينجح مجلس الأمن في وقف إطلاق النار؟

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه