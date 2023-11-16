أمين "حماة الوطن" من مؤتمر دعم السيسي بالغربية: نعم لمن حمى الحدود وقائد معركة الوجود

أكد اللواء أحمد يحيي الجحش، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بالغربية، ما أعظمه من يوم عندما تجتمع هذه القيادات وتلك الوجوه المشرقة من قيادات حزبية ودينية وتنفيذية.

جاء ذلك أثناء فعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن الحاشد، بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية، وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة.

جاء ذلك بحضور الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب واللواء أحمد يحي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لأمانات وسط الدلتا؛ والوزير الأسبق طاهر أبوزيد ؛ والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ؛ والنائبة ميرفت الكيان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا؛ ولفيف من النواب المحافظة وأهالى ومواطنى محافظة الغربية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية؛ ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم وأعقبه كلمات لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 لولاية جديدة.

أضاف أن اليوم موعدنا مع صناعة التاريخ وعندما دعونا السيسي لبي النداء ليكون الرئيس ربان السفينة وأصلح ما فسد وحرك ما سكن وطاف مصر من أقصاها لاقصاها وصنع مجدًا وجمهورية جديدة ولا بد أن نرد العطاء بالعطاء لأن كلنا جنود هذا الوطن، وعنوانه وحين تذكر مصر يقترن ذلك بالسيسي كلنا رجل واحد وكلنا خلف السيسي الراقي عذب اللسان فمعا لاستكمال الطريق نعم لمن حمى الحدود وقائد معركة الوجود.