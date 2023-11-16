الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح عبدالفتاح السيسى تلتقى قيادات حزب حماة الوطن بالإسكندرية

من لقاء الحملة بقيادات
من لقاء الحملة بقيادات الحزب

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، قيادات حزب "حماة الوطن" وعددا من أعضاء الحزب، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور السيد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الانتخابية، وأعضاء هيئة مكتب الحملة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الشعبي الحاشد لحزب حماة الوطن لمنطقة الشاطبي بمدينة الإسكندرية.

وأثنى المستشار محمود فوزي على التنظيم المتميز لمؤتمر دعم الرئيس بمحافظة الإسكندرية، والحشد الجماهيري الكبير دعما للمرشح عبدالفتاح السيسي.

كما أشاد، أيضا، بدور حزب حماة الوطن في الإعداد الفعال والتجهيزات اللوجستية بالمقر الفرعي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وما تم افتتاحه صباح أمس الأربعاء، استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024.

مصر السيسي حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزي حزب حماة الوطن

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