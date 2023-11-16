الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة" تحسم الجدل حول استقبال "الأطفال الخدج" من قطاع غزة

مصابين من أهالي غزة
مصابين من أهالي غزة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة، آلية وصول الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، إلى معهد ناصر لتلقيه العلاج في مستشفيات مصر، مؤكدا أنه فور تلقي رسالة الطفل، وجه الرئيس السيسي واستجاب لدعوة الطفل.

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، اليوم الخميس، أن سيارات الإسعاف استقبلت الطفل وتم الكشف عليه، ونقله إلى معهد ناصر، وهو الآن في غرفته، وتم تحديد المطلوب، لافتا إلى أن الطفل يعاني من كسر مفتت وفقدان في عظام وأنسجة الفخد اليمنى، والكسر جرى تثبيته بواسطة جهاز زجاج، علاوة على تهتك بالأوعية الدموية للساق وفقدان جزء كبير للجلد.

نستقبل 40 مصابا يوميًا من أهالي غزة

وتابع: أن هناك 150 سيارة إسعاف مخصصين لنقل مصابي غزة، منهم 50 أمام معبر رفح، والباقي لنقل المصابين خارج المعبر إلى كافة المستشفيات في مصر، موضحا أن هناك أكثر من 40 مصابًا يوميًا من أهالي غزة، مرددًا: مستعدون لاستقبال جميع أنواع الإصابات في المستشفيات المصرية.

وحول استقبال الأطفال الخدج، قال: "سيارات الإسعاف جاهزة لاستقبال الأطفال "الخدج"، ونحن في انتظار وصولهم إلى معبر رفح، ولم نستقبل أي طفل حتى الآن"، لافتا إلى أن عدد السيارات بلغ 35 سيارة إسعاف في انتظار وصول الأطفال الخدج من الأمس".

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