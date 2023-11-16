بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

التقت كاميرا "إكسترا نيوز"، بعدد من المصابين الفلسطينيين، عقب وصولهم معبر رفح، والذين كان ضمنهم الطفل عبدالله كحيل الذي يبلغ من العمر 11 عامًا، ويعاني من كسر مفتت وفقدان في عظام وأنسجة الفخذ اليمنى، والكسر جرى تثبيته بواسطة جهاز زجاج، بحسب التقرير الطبي.

وقال الطفل خلال لقاء له عبر "إكسترا نيوز": "حاسس إني آمن، أنا بحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الله يطولنا بعمره يارب".

وأعربت والدة الطفل عبدالله كحيل، عن امتنانها الشديد لاستجابة الرئيس السيسي للطفل عبدالله كحيل لتلقي العلاج في مصر بعد تعرضه لإصابة خطيرة مرددة: "مصر بلدنا ومتأملين فيهم خير وماكسفونا الحمدلله".

الرئيس السيسي يستجيب لمناشدة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وجّه باستقباله في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وناشد الطفل الفلسطيني الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر، قائلًا: “بطلب من المصريين معالجة رجلي، ليه بتقطعوها؟، خلوني أمشي زي قبل”.