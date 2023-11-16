الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

الطفل عبدالله كحيل
الطفل عبدالله كحيل

التقت كاميرا "إكسترا نيوز"، بعدد من المصابين الفلسطينيين، عقب وصولهم  معبر رفح، والذين كان ضمنهم الطفل عبدالله كحيل الذي يبلغ من العمر 11 عامًا، ويعاني من كسر مفتت وفقدان في عظام وأنسجة الفخذ اليمنى، والكسر جرى تثبيته بواسطة جهاز زجاج، بحسب التقرير الطبي.

وقال الطفل خلال لقاء له عبر "إكسترا نيوز": "حاسس إني آمن، أنا بحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الله يطولنا بعمره يارب".

وأعربت والدة الطفل عبدالله كحيل، عن امتنانها الشديد لاستجابة الرئيس السيسي للطفل عبدالله كحيل لتلقي العلاج في مصر بعد تعرضه لإصابة خطيرة مرددة: "مصر بلدنا ومتأملين فيهم خير وماكسفونا الحمدلله".     

الرئيس السيسي يستجيب لمناشدة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وجّه باستقباله في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وناشد الطفل الفلسطيني الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر، قائلًا: “بطلب من المصريين معالجة رجلي، ليه بتقطعوها؟، خلوني أمشي زي قبل”.

عبدلله كحيل فلسطين السيسي الرئيس السيسي غزة مصر

مواد متعلقة

الانقسام يضرب الكونجرس الأمريكى بسبب سياسة بايدن تجاه حرب غزة

الأكثر قراءة

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

مصادر من مجمع الشفاء: جنود الاحتلال يقتحمون أقسام المستشفى ويطلقون النار بكثافة

نصف مليون جنيه فى شهرين.. مفاجأة فى واقعة سرقة مصفف شعر شهير

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

اقتصادي: "المركزى" رفع حدود السحب اليومية لمواجهة ارتفاع الأسعار

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس