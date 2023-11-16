الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من المثقفين والكتاب والفنانين

الوفد في مقر الحملة
الوفد في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة مجموعة من المثقفين والكتاب والفنانين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء تم الترحيب بالوفد والزيارة، وأكد فوزي أن اختيارهم من مجالات ثقافية متنوعة يأتي من إيمان الحملة بأن قوة مصر الناعمة تكمن في فنانيها ومثقفيها ومبدعيها، وأن المثقف دائما شعاع وشعلة يستنير بها الناس.

مشيرًا إلى أن حملة المرشح تهتم بدعوة الخبراء والاستماع لهم، كما تركزبشكل كبير على بناء الإنسان، حيث أن دور المثقفين وطني، وأن الدولة في مرحلة التنمية والبنية الأساسية لم تغفل قطاع الثقافة، وقامت القيادة السياسية بتنفيذ الكثير من المشروعات الثقافية، وأكد فوزي على أن الحملة تفتح أبوابها لكل الآراء والاقتراحات من النخبة الثقافية.

وأوضح رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن ثروة مصر تكمن في تراثها الثقافي وأن إثراء الحياة الثقافية جزء محوري في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، فضلا عن دورها الجوهري في تشكيل هوية المصريين.

ومن جانبه، ثمن الوفد اهتمام الحملة بدعوة المثقفين والاستماع إليهم، وأن هذا ليس غريب على القيادة السياسية التي حرصت منذ توليها المسؤلية على لقاء المثقفين ودعمهم، وأن الدولة حريصة على تنمية روح الوطنية لدى المواطنين وظهر ذلك جليا من خلال المسلسلات والأفلام التي تم عرضها السنوات الأخيرة.

وأشار الوفد إلى ضرورة تقديم رسائل تنويرية لطلبة الجامعات من أجل استثمار المثقفين في الجامعات، وذلك استكمالا لرؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان، مشيدين بمشروع حياة كريمة، الذي جعل الثقافة أحد ركائزه في كافة المحافظات، وأضاف الوفد إلى انهم حريصون على التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، لاستكمال مسيرة التنمية.

مصر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية السيسي المستشار محمود فوزي

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