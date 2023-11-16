هدنة الأربعين.. هل ينجح مجلس الأمن في وقف إطلاق النار؟

خلال الساعات الماضية وبعد مرور أكثر من 40 يومًا على العدوان الإسرائيلي على غزة، وافق مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن هدنة إنسانية لعدة أيام وتوسيع الممرات في أنحاء غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل أمس.

ويدعو مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات، وذلك بشأن هدنة إنسانية لعدة أيام وتوسيع الممرات في أنحاء غزة.

في هذا الصدد، قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان إن البعثة تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة:"نعمل على تنفيذ آليات لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتحقيق في جرائم الحرب بقطاع غزة".

رفع البلاغات والقضايا والتقارير المدققة إلى آليات حقوق الإنسان الدولية

في السياق، قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر للتنمية والسلام، إن سكان غزة في حاجة ماسة للمساعدات الانسانية والغذائية، لاسيما في ظل جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان في غزة.

أوضح فوقي لـ "الدستور" أنه جرى تشكيل فريق من المنظمات المصرية مدعم بالخبرات العربية والفلسطينية والأجنبية الحليفة من أجل رفع البلاغات والقضايا والتقارير المدققة إلى آليات حقوق الإنسان الدولية (مجلس حقوق الإنسان لحثه على التحقيق والتقصي، ولجان المعاهدات المختلفة، وكافة أصحاب الولايات "المقررين الخاصين" كل في اختصاصه) منها رفع قضية أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول تعمد انتهاك الحق في الحياة لمليونين ونصف من سكان غزة.

وأضاف فوقي أن يتم تجميع ملف متكامل لكل جريمة ارتكبها الاحتلال خلال الفترة الماضية في غزة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ورفعه إلى المحكمة، إضافة الى رفع البلاغات والتقارير إلى آليات الإقليمية حتى وان لم تكن ضمن الولاية مثال محكمة البلدان الأمريكية – لجنة حقوق الإنسان والشعوب الافريقية - المحكمة الافريقية – المحكمة الاوروبية.

أشار رئيس مؤسسة مصر للتنمية والسلام إلى أنه يتم رفع التقارير على لجنة التحقيق المنشأة من مجلس حقوق الإنسان، كما نناشد دعم الحلفاء الأجانب الخاضعين لمحكمة البلدان الامريكية بالوثائق والتقارير لرفع دعاوى امام المحكمة عن اهدار حقوق الإنسان التي تمس حياة المدنيين في غزة (الحق في الحياة - الحق في الغذاء- المياة الصالحة للشرب- البيئة- توفير المستلزمات الطبية الأساسية والرعاية الصحية العاجلة في وقت الحرب).

واختتم رئيس مؤسسة مصر للتنمية وحقوق أنه يتم تجميع كافة مقررات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية والصراع العربي والمصري ضد الاحتلال، الاستعانة بتقارير المنظمات الفلسطينية خلال الفترات السابقة وإعادة احياؤها واضافة المجازر الجديدة عليها.

المساعدات الإنسانية

وأعلن الهلال الأحمر المصرى حجم المساعدات الإنسانية العاجلة التى تم إرسالها لقطاع غزة من العديد من الدول حتى يوم 10 نوفمبر الجارى، موضحًا أن مصر تتصدر حجم المساعدات بـ6944.29 طن من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى.