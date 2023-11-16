الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصادر: شولتس لن يوافق على طلب أردوغان شراء مقاتلات يوروفايتر تايفون

شولتس
شولتس

من غير المرجح أن يوافق المستشار الألماني أولاف شولتس على طلب جديد مقدم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لشراء مقاتلات يوروفايتر تايفون، وذلك مع تصاعد التوترات بين برلين وأنقرة حول عدد من القضايا من بينها إدانة تركيا لدولة الاحتلال في الصراع الدائر في قطاع غزة.

ومن المحتمل أن يطلب أردوغان من شولتس، خلال اللقاء الذي سيجمع بينهما في برلين غدا الجمعة، رفع الحظر عن بيع طائرات يوروفايتر التي يحتاج إليها لتحديث القوات الجوية التركية المتقادمة، وذلك حسبما صرحت مصادر تركية مطلعة، وتنتج ألمانيا هذه الطائرات في إطار اتحاد مع ثلاث دول أخرى.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الخميس، عن مسئولين ألمان القول، إنه من غير المتوقع أن يوافق المستشار على الطلب، مشيرين إلى التوترات الدبلوماسية بين دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة وتركيا بسبب شراء تركيا أنظمة دفاع جوي من روسيا، وبسبب حملتها العسكرية على قوات كردية في سوريا، وبسبب تأخرها في التصديق على انضمام السويد للحلف الأطلسي.

وأضاف المسئولون أن قائمة المخاوف أُضِيْف إليها إعلان أردوغان أن إسرائيل "دولة إرهابية"، وأن حركة حماس هم حكام منتخبون ومدافعون عن قطاع غزة.

يذكر أن تركيا لا تصنف حماس على أنها منظمة إرهابية، وذلك على عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت قال لصحفيين عن الزيارة أمس الأربعاء: "هذه زيارة لشريك صعب سنناقش معه مجموعة كاملة من الملفات".

وأضاف أن شولتس سيوضح موقف ألمانيا الثابت حول أن دولة لها الحق في الدفاع عن نفسها، بعد الهجوم القاتل الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.

ورفضت تركيا التعليق على هذه التصريحات.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، قد أعلنت في الثاني من الشهر الجاري حظر حركة حماس الفلسطينية الإسلامية وشبكة صامدون الموالية للفلسطينيين.

وقالت فيزر: "منظمة حماس تتبع هدف تدمير دولة إسرائيل، نرى دعايتها في ألمانيا في سلوكها التظاهري العدواني بشكل خاص، لاسيما من خلال الهجمات على مؤسسات يهودية ومنازل يهوديات ويهود".

المستشار الألماني شولتس أولاف شولتس الرئيس التركى أردوغان غزة

مواد متعلقة

مسئولون أمميون: لن نشارك بمقترحات أحادية حول مناطق آمنة فى غزة

شولتس يعلن تمسك الحكومة بمشاريعها الاستثمارية رغم حكم المحكمة الدستورية

إضراب يعرقل حركة السكك الحديدية فى ألمانيا

البرلمان العربى يرحب بقرار مجلس الأمن اعتماد هدنة إنسانية فى غزة

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تعدم الحياة المدنية فى غزة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات نفطية على الصادرات الإيرانية

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر السبت

للربع الثانى على التوالى.. الاقتصاد الروسى يسجل نموًا رغم العقوبات

الأكثر قراءة

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

عاجل.. فعاليات حزبية فى المحافظات دعمًا للرئيس: نؤيد الأنسب للبلاد

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

برنامج تمويلي جديد بفائدة ميسرة لدعم مشروعات الأثاث ومساعدتها على التطوير

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس