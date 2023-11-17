الأنبا نيقولا انطونيو يوضح حكم تناول الأسماك خلال صوم الميلاد

تواصل كنيسة الروم الارثوذكس، استعداداتها للاحتفال بصوم الميلاد المجيد.

وعلى خلفية الاحتفالات، قال نيافة الحبر الجليل الانبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إنه خلال هذا الصوم، مسموح بأكل السمك عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع حتى يوم 12 ديسمبر، وهو عيد القديس إسبيريدون.

الجزء المتبقى من الصوم

وعن فترة ما بعدي عيد القديس اسبريدون قال إنه بعد ذلك الفترة من يوم 13 ديسمبر حتى يوم 24 ديسمبر تكون صومًا كاملاً.

كما نشر المطران احدى النصوص الكتابية التي تبرز أهمية الأصوام والتي جاء بها: "صَالِحَةٌ الصَّلاَةُ مَعَ الصَّوْمِ، وَالصَّدَقَةُ خَيْرٌ مِنِ ادِّخَارِ كُنُوزِ الذَّهَبِ".

من جهة أخرى، كلّف صاحب الغبطة يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، كلاً من المطران أثناسيوس متروبوليت اللاذقية وتوابعها والمطران أفرام متروبوليت حلب والاسكندرون وتوابعهما، بزيارة إلى عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان، حاملين لكنيسة القُدس رسالة محبة أخوية وعودة الشركة الكنسية ما بين بطريركية أنطاكية وبطريركية القدس.