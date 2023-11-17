الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا نيقولا انطونيو يوضح حكم تناول الأسماك خلال صوم الميلاد

الانبا نيقولا انطونيو
الانبا نيقولا انطونيو

تواصل كنيسة الروم الارثوذكس، استعداداتها للاحتفال بصوم الميلاد المجيد.

وعلى خلفية الاحتفالات، قال نيافة الحبر الجليل الانبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إنه خلال هذا الصوم، مسموح بأكل السمك عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع حتى يوم 12 ديسمبر، وهو عيد القديس إسبيريدون. 

الجزء المتبقى من الصوم

وعن فترة ما بعدي عيد القديس اسبريدون قال إنه بعد ذلك الفترة من يوم 13 ديسمبر حتى يوم 24 ديسمبر تكون صومًا كاملاً.

كما نشر المطران احدى النصوص الكتابية التي تبرز أهمية الأصوام والتي جاء بها: "صَالِحَةٌ الصَّلاَةُ مَعَ الصَّوْمِ، وَالصَّدَقَةُ خَيْرٌ مِنِ ادِّخَارِ كُنُوزِ الذَّهَبِ".

من جهة أخرى، كلّف صاحب الغبطة يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، كلاً من المطران أثناسيوس متروبوليت اللاذقية وتوابعها والمطران أفرام متروبوليت حلب والاسكندرون وتوابعهما، بزيارة إلى عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان، حاملين لكنيسة القُدس رسالة محبة أخوية وعودة الشركة الكنسية ما بين بطريركية أنطاكية وبطريركية القدس.

2023 صوم الميلاد المجيد الطعام المسموح في صوم الميلاد المجيد لعام 2023 بدء صوم الميلاد المجيد الممنوعات خلال صوم الميلاد المجيد صوم الميلاد المجيد لعام 2023

مواد متعلقة

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى القدّيسة مَرغَريتا الملكة الاسكُتلَنديّة

الأرثوذكس يُحيون تذكار تكريس كنيسة العذراء الأثرية بدير المحرق 

تعرف على السيرة التفصيلية للقديس متى كاتب أول الأناجيل بمناسبة احتفال البيزنطيين به

للأقباط والغربيين.. موعد صوم الميلاد المجيد لعام 2023 الجاري

البابا تواضروس يسيّم 27 كاهنًا في دير الأنبا بيشوى

الكنيسة الأسقفية تستضيف يوم "الصلاة معًا من أجل مصر"

المطران عطا الله حنا: العقل البشري لا يمكنه استيعاب الجرائم المرتكبة في مستشفيات غزة

الخميس.. مركز بي لامباس يستضيف حفل توقيع "سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة" للباحث شريف رمزي

الأكثر قراءة

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024

مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية