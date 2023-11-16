الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: الدولة قدمت العديد من الدعم للنهوض بالصناعة خاصة خلال الأزمات

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال محمد الشوادفي،  الخبير الاقتصادي، إنه منذ عام 2014 إلى اليوم هناك جهود كبيرة من الدولة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكان هذا واضحًا في الخطة الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة قدمت العديد من الدعم للصناعة خلال الأزمات وخاصة أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بها كثافة رأس مال عامل وتقوم بدعم القطاع الخاص؛ ليكون قاطرة التنمية خاصة مع انتشار المهن والحرف داخل محافظات مصر.

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأخذ من 70 إلى 80 % من حجم العمالة ويكون لديهم خبرة واسعة، مشيرًا إلى أنها قطاع مستمر وعائلي ويتم توريثه، فالدولة تدعم استمرارية واستدامة المشروعات وكثافة العمل.

 الاقتصاد المصري متنوع ومختلف

وتابع، أن الاقتصاد المصري متنوع ومختلف وفقًا لكل محافظة، وكل منطقة لها مزايا عن الأخرى، والوزارات المعنية منتشرة وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الخبير الاقتصادي الدولة الدعم للصناعة خلال الأزمات المشروعات الصغيرة الاقتصاد المصرى

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