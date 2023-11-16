الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: حالة واحدة يجوز للسيدة الحائض فيها لمس المصحف (فيديو)

دار الافتاء
دار الافتاء

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى بثينة، إنها لديها مصحف تفسير، وتقوم بالقرءاة منه أثناء العذر الشهري،، فما حكم لمس مصحف التفسير أثناء العذر الشهري؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس:"ما لديها كتاب تفسير به معاني كلمات، فو كان أكثره تفسير فيجوز، لكن لو أكثره قرآن فلا يجوز".

وتابع "لا يجوز مس المصحف فى فترة العذر الشهرى، حتى لو السيدة ستقول أورده يومية، عليها أن تعوض هذا بقراءة بالأذكار، وفى حالة واحدة يجوز القراءة من المصحف أثناء العذر الشهري، وهو أن تكون طالبة وعليها امتحان".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

شاهد الفيديو من هنا

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فتاوى الناس فضائية الناس

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