الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مونديال 2026: محمد صلاح يضيف ثانى أهداف منتخب مصر فى شباك جيبوتى

محمد صلاح
محمد صلاح

أضاف محمد صلاح الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2026.

جاء الهدف في الدقيقة 22 من ركلة جزاء حصل عليها عمر كمال عبد الواحد الذي تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمد صلاح ركلة الجزاء بنجاح بعد أن وضعها قوية في منتصف المرمى.

منتخب مصر بدأ المباراة بقوة منذ الثواني الأولى، وسدد عمر مرموش كرة قوية في الدقيقة الأولى بعد توغل من الجهة اليسرى مرت بعيدة.

وفي الدقيقة الرابعة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة ركنية شتتها الدفاع، لتصل إلى محمد النني الذي سدد الكرة أبعدها الحارس إلى ركنية.

وأضاع مصطفى محمد فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فريق جيبوتي.

واستمرت محاولات منتخب مصر الذي سيطر على مجريات الأمور من أجل تسجيل هدف التقدم.

ويخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد سامي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح.

وسط الملعب: مروان عطية، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي:"محمد صبحي، أحمد الشناوي، محمد حمدي، علي جبر، محمد هاني، محمود حسن تريزيجيه، حمدي فتحي، طارق حامد، إمام عاشور، مصطفى فتحي، حسين الشحات".

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز لبداية التصفيات بأفضل طريقة ممكنة من أجل بدء رحلة التأهل لبطولة كأس العالم 2026، وللمرة الرابعة في تاريخه بعدما فشل في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 بقطر بعد الخسارة من منتخب السنغال في المباراتين الفاصلتين للتصفيات بركلات الترجيح.

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