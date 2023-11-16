مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

نجح محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي في تسجيل هدف التقدم على جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

جاء الهدف في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من مصطفى محمد إلى محمد صلاح الذي وضع الكرة بقدمه اليمنى، على عكس اتجاه الحارس.

منتخب مصر بدأ المباراة بقوة منذ الثواني الأولى، وسدد عمر مرموش كرة قوية في الدقيقة الأولى بعد توغل من الجهة اليسرى مرت بعيدة.

وفي الدقيقة الرابعة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة ركنية شتتها الدفاع لتصل إلى محمد النني الذي سدد الكرة أبعدها الحارس إلى ركنية.

وأضاع مصطفى محمد فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس مرمى فريق جيبوتي.

واستمرت محاولات منتخب مصر الذي سيطر على مجريات الأمور من أجل تسجيل هدف التقدم.

ويخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد سامي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح.

وسط الملعب: مروان عطية، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "محمد صبحي، أحمد الشناوي، محمد حمدي، علي جبر، محمد هاني، محمود حسن تريزيجيه، حمدي فتحي، طارق حامد، إمام عاشور، مصطفى فتحي، حسين الشحات".

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز لبداية التصفيات بأفضل طريقة ممكنة من أجل بدء رحلة التأهل لبطولة كأس العالم 2026، وللمرة الرابعة في تاريخه بعدما فشل في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الخسارة من منتخب السنغال في المباراتين الفاصلتين للتصفيات بركلات الترجيح.

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