الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح يقود تشكيل المنتخب أمام جيبوتى فى تصفيات مونديال 2026

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب جيبوتي في افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقود محمد صلاح ومصطفى محمد هجوم الفراعنة في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد سامي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح.

وسط الملعب: مروان عطية، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي:"محمد صبحي، أحمد الشناوي، محمد حمدي، علي جبر، محمد هاني، محمود حسن تريزيجيه، حمدي فتحي، طارق حامد، إمام عاشور، مصطفى فتحي، حسين الشحات".

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز لبداية التصفيات بأفضل طريقة ممكنة من أجل بدء رحلة التأهل لبطولة كأس العالم 2026، وللمرة الرابعة في تاريخه بعدما فشل في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 بقطر بعد الخسارة من منتخب السنغال في المباراتين الفاصلتين للتصفيات بركلات الترجيح.

وبناءً على النظام الجديد لبطولة كأس العالم والتي ستضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بداية من نسخة 2026، تم تقسيم قارة إفريقيا إلى 9 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات وتتأهل المنتخبات أصحاب المركز الأول مباشرة، بينما يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع قارات أخرى لتحديد منتخب واحد يكمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة.

وسبق أن حصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوق بث جميع مباريات المنتخب الوطني في التصفيات، بالإضافة إلى حقوق عرض ملخصات كل مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

روي فيتوريا للمنتخب الوطني جيبوتي لتصفيات الإفريقية كأس العالم 2026 محمد صلاح

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