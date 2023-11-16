جامعة النيل الأهلية تبحث مع وفد من اتحاد الصناعات المصرية تعزيز التعاون المشترك

استقبلت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، وفدًا من اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، عضو الاتحاد ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين أبرزها المشاريع البحثية التي تخدم قطاع الصناعة الوطنية في مصر.

في البداية قدم الدكتور خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي بجامعة النيل الأهلية، شرحًا وافيا عن رسالة الجامعة العلمية وما حققته من إنجازات، واستعرض خطتها الإستراتيجية في خدمة المجتمع الصناعي، والخدمات التي تقدمها لتطوير هذا القطاع، والتأكيد على أن جامعة النيل الأهلية مؤسسة بحثية عالمية المستوى في ثقافة التعلم وملتزمة بالتميز في التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار.

وأكد الدكتور خالد عيد، حرص الجامعة على تحقيق رؤيتها ورسالتها التي قامت من أجلها في خدمة المجتمع المحيط بها والقطاعات المختلفة وتطبيق أبحاثها العلمية والتطبيقية، وتقديم نتائج تلك الأبحاث لقطاع الصناعة في مصر، مشيرًا إلى تعاون الجامعة المستمر مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية انطلاقًا من سعيها لمد جسور التعاون مع الكيانات الصناعية وتسخير قدراتها وإمكانياتها لخدمة المجتمع الصناعي.

على جانب آخر أشار الخبير الاقتصادي المهندس أسامة الشاهد، عضو اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الاتحاد يعد من أهم الكيانات في المنطقة، ويضم نخبة من رجال الصناعة في مصر، لافتًا إلى أن النهوض والارتقاء بهذا القطاع وتعزيز الصناعة الوطنية تحتاج إلى شراكة مع مختلف المؤسسات المعنية والبحثية.

ورحبّ "الشاهد"، بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية بما لديها من كوادر بحثية وعلمية متميزة، مشيدًا بدورها في إعداد خريجين على أعلى مستوى تتناسب تخصصاتهم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وأعرب وفد اتحاد الصناعات المصرية، عن سعادته بالمستوى البحثي والأكاديمي داخل جامعة النيل الأهلية والمستوى العلمي لطلابها والبنية المعرفية داخلها لا سيما معاملها البحثية.

جدير بالذكر أنه كان في استقبال وفد اتحاد الصناعات المصرية كل من: الدكتور خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي بالجامعة، والدكتور محمد عابد، مدير برنامج إدارة الأعمال لطلبة البكالوريوس بكلية إدارة الأعمال، وندى بدير، نائب مدير برنامج الدراسات العليا، وأسماء السيد، مشرف التطوير المؤسسي بالجامعة، ومحمود عبدالحميد، مسئول العلاقات العامة والتواصل الحكومي.

يذكر أيضًا أن جامعة النيل الأهلية لديها شراكات دولية ومحلية مع مؤسسات وشركات أكاديمية وصناعية متنوعة، وبها برامج الدراسة في الخارج وبرامج التبادل الطلابي مع أكثر من 10 جامعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم وتجاربهم الحياتية، وبها برامج أكاديمية متميزة مع تخصصات ثانوية حديثة في مجالات مختلفة لتحسين معرفة الطلاب ومؤهلاتهم، وهي أول جامعة أهلية بحثية غير ربحية مهمتها في الأساس المساهمة في تطوير الاقتصاد المرتبط بالتكنولوجيا في مصر والمنطقة، وذلك من خلال التعليم والبحث العلمي بأعلى درجات التميز.