الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

استعدادًا للعرض.. مخرج فيلم "السيستم" ينتهي من تصوير مشاهد العمل

فريق عمل فيلم السيستم
فريق عمل فيلم السيستم

أعلن المخرج احمد البنداري عن الانتهاء من تصوير مشاهد فيلم “السيستم”، ليتفرغ بعد ذلك لمرحلة المونتاج وتجهيز العمل للعرض خلال الفترة المقبلة.

واحتفل أبطال فيلم “السيستم” بعيد ميلاد أحمد الفيشاوي خلال جلسات تصوير العمل قبل أيام، وقاموا بتزيين الكرفان الخاص به مستعينين بقوالب كعك للاحتفال.

فيلم “السيستم”   بطولة أحمد الفيشاوي، ويشاركه كل من “ميس حمدان، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق” ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية، ومأخوذ من فيلم أجنبي يدعى هيتش بطولة الفنان ويل سميث الذي عُرض عام 2005، ويلعب خلاله ويل دور رجل لا يستطع التعامل مع النساء ويحاول صديقه تعليمه كيفية التعامل معهن.

احمد البنداري السيستم تصوير فركش العمل للعرض شعار

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