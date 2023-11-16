الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه القاهرة": مراجعات وتفتيش ومتابعة يومية لمواقع الشركة

رئيس شركة المياه
رئيس شركة المياه بالقاهرة

قال مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه يتابع يوميًا خطط المتابعة والتفتيش التى ينفذها قطاع الدعم الفنى والقطاعات الفنية على مدار 24 ساعة والتى تستهدف مراجعة المواقع والمنشآت وتنفيذ أي إجراءات تصحيحية لازمة فورًا بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات.

ويتابع قطاع الدعم الفنى تنفيذ خطط متابعة ومراقبة خطوط المياه والكشف عن أى تسريب محتمل والعمل على معالجته على الفور لتحقيق اهداف خطة الشركة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب، وتتضمن الخطة سرعة التحرك على اى شكاوى تسريب مياه يتم استقبالها عن طريق الخط الساخن 125 او خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 فى اى توقيت يوميًا على مدار 24 ساعة وأيام الأعياد والعطلات الرسمية، لإيمان الشركة بخطورة هذه الشكاوى والحفاظ على كل نقطة مياه تحقيقًا لسياسة الدولة نحو ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب.

وأكد الشيمى أن الشركة لديها كوادر بشرية مدربة على اعلى مستوى فى الكشف عن التسرب باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتخصصة فى هذه المجال، إضافة لتدريب العاملين بالشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وصيانة الأجهزة المستخدمة فى الكشف عن التسرب بمعرفة العاملين بقطاع الدعم الفنى بالشركة دون الحاجة لشركات متخصصة، ما يوفر على شركة مياه الشرب بالقاهرة مبالغ مالية كبيرة.

وتأتي الأعمال في إطار حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على استمرارية تنفيذ خطط يومية للمتابعة والتفتيش المفاجىء على جميع محطات ومواقع الشركة وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات والعمل على تحسين نظم إدارة وتشغيل المنشآت بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

ويتم تنفيذ الصيانات الدورية وبرامج العمرات بالطلمبات ومحابس المياه بالمحطات والروافع بمعرفة مهندسي وفنيي الشركة الذين يتم تدريبهم على أحدث نظم العمل الحديث، إضافة للاجتماعات الدورية مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة لبحث تنفيذ وإجراء أى صيانات لازمة ضمن إستعدادات الشركة لموسم الشتاء.

شركة مياه الشرب كوادر بشرية أعمال تطوير محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظة القاهرة تزيل تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوى بمنطقة طرة

محافظة القاهرة تحصر إزالات تعارضات مشروع القطار الكهربائي بالمنطقة الجنوبية

الأكثر قراءة

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

مصادر من مجمع الشفاء: جنود الاحتلال يقتحمون أقسام المستشفى ويطلقون النار بكثافة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

نصف مليون جنيه فى شهرين.. مفاجأة فى واقعة سرقة مصفف شعر شهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس