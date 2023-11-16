"مياه القاهرة": مراجعات وتفتيش ومتابعة يومية لمواقع الشركة

قال مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه يتابع يوميًا خطط المتابعة والتفتيش التى ينفذها قطاع الدعم الفنى والقطاعات الفنية على مدار 24 ساعة والتى تستهدف مراجعة المواقع والمنشآت وتنفيذ أي إجراءات تصحيحية لازمة فورًا بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات.

ويتابع قطاع الدعم الفنى تنفيذ خطط متابعة ومراقبة خطوط المياه والكشف عن أى تسريب محتمل والعمل على معالجته على الفور لتحقيق اهداف خطة الشركة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب، وتتضمن الخطة سرعة التحرك على اى شكاوى تسريب مياه يتم استقبالها عن طريق الخط الساخن 125 او خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 فى اى توقيت يوميًا على مدار 24 ساعة وأيام الأعياد والعطلات الرسمية، لإيمان الشركة بخطورة هذه الشكاوى والحفاظ على كل نقطة مياه تحقيقًا لسياسة الدولة نحو ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب.

وأكد الشيمى أن الشركة لديها كوادر بشرية مدربة على اعلى مستوى فى الكشف عن التسرب باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتخصصة فى هذه المجال، إضافة لتدريب العاملين بالشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وصيانة الأجهزة المستخدمة فى الكشف عن التسرب بمعرفة العاملين بقطاع الدعم الفنى بالشركة دون الحاجة لشركات متخصصة، ما يوفر على شركة مياه الشرب بالقاهرة مبالغ مالية كبيرة.

وتأتي الأعمال في إطار حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على استمرارية تنفيذ خطط يومية للمتابعة والتفتيش المفاجىء على جميع محطات ومواقع الشركة وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات والعمل على تحسين نظم إدارة وتشغيل المنشآت بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

ويتم تنفيذ الصيانات الدورية وبرامج العمرات بالطلمبات ومحابس المياه بالمحطات والروافع بمعرفة مهندسي وفنيي الشركة الذين يتم تدريبهم على أحدث نظم العمل الحديث، إضافة للاجتماعات الدورية مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة لبحث تنفيذ وإجراء أى صيانات لازمة ضمن إستعدادات الشركة لموسم الشتاء.