قبل إعلانها رسميًا.. ننشر أسماء الفائزين بجائزة نادي القصة في أسيوط

حصل “الدستور” علي أسماء الفائزين بجائزة نادي القصة بأسيوط والتي حملت اسم دورة الأديب أشرف عكاشة وذلك قبل إعلان النتيجة فعليا.

وجاءت قائمة الفائزين كالتالي..

المركز الأول: هويدا قطب فراج من محافظة أسيوط عن قصة أب من صلصال

المركز الثاني: إبراهيم عمر السمان من محافظة قنا عن قصة بسمة من فم التيه

المركز الثالث: هاني رفعت منسي من محافظة القاهرة عن قصة المخمرة



وجاءت جائزة نادي القصة بأسيوط تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وبإشراف عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وضياء مكاوي وكيل وزارة الثقافة بأسيوط

و طارق الناظر رئيس مجلس إدارة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط.

يذكر ان الفائزين سوف يتم تحديد موعد معهم قريبا للاحتفاء بهم كما جرت العادة في جوائز نادي القصة بأسيوط.