الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القناة الناقلة.. موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

جريدة الدستور

يستهل منتخب مصر لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والذي يقام بين كل من أمريكا وكندا والمكسيك، يلاقي منتخب  الفراعنة نظيره جيبوتي اليوم الخميس وهي مباراة تعيد المنتتخب لصدارة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة إذ تتساءل شريحة كبيرة من المواطنين عن موعد المباراة وقنوات العرض والمعلق.

موعد مباراة مصر وجيبوتي بتوقيت مصر وعدد من البلدان العربية 

تنطلق مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر على أرض ملعب استاد القاهرة.

وفي السعودية، ستكون المباراة في الساعة 7 مساءً، وفي الإمارات في الساعة 8 مساءً، وفي الأردن في الساعة 7 مساءً، وفي سوريا في الساعة 7 مساءً، وأخيرًا في قطر والكويت في الساعة 7 مساء، المباراة هي جزء من تصفيات كأس العالم 2026.

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موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 والقنوات الناقلة

رابط مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن بث مباراة جيبوتي ضد مصر، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، عبر موقعه الرسمي على "يوتيوب"، يذكر أن القناة الرسمية لـ "فيفا" على "يوتيوب" ساكون  المسؤولة عن بث مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة للبطولة ويمكن مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي عبر هذا الرابط من هنا.

معلق مباراة مصر وجيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

وأعلنت قنوات "أون تايم سبورت" اسم المعلق الرياضي، أيمن الكاشف، الذي سيعلق على المباراة. وستقام المباراة اليوم الخميس، وستكون متاحة للمشاهدة في دول العالم العربي.

قناة عرض مباراة مصر وجيبوتي

حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورت على حق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، وذلك لمباراتي الذهاب والإياب بث مباشر. وتُعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت من أهم القنوات الناقلة للمباريات، حيث تنقل مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي بث مباشر على الهواء مباشرة عبر البث الأرضي والفضائي، وتُعد هذه المجموعة من القنوات الأكثر شهرة والتي يتابعها الكثير من المشاهدين. 

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تردد قناة OnTime Sports 1 لمشاهدة مباراة مصر وجيبوتي 

ويمكن مشاهدة المباراة على قناة OnTime Sports 1، والتي يُمكن الحصول على ترددها من خلال القمر الصناعي نايل سات، وذلك بتحديد التردد 11861، والاستقطاب رأسي V، ومعدل الرمز 27500، والتصحيح 5/6.

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