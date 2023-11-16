الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ" تشيد بدور التحالف الوطنى و"حياة كريمة" فى دعم الفلسطينيين

النائب علي مهران
النائب علي مهران

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

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بالأرقام.. جهود التحالف الوطنى وحياة كريمة فى إعداد المساعدات الإنسانية لغزة

دعم الأشقاء الفلسطينيين

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن مؤسسة "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بذلا الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من كل المحافظات لدعم أهالي غزة.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني وحياة كريمة في إعداد وتجهيز الشاحنات التي تحمل مساعدات لنقلها إلى الأشقاء فى غزة.

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عضو التحالف الوطنى: نجحنا فى تجهيز أول قافلة مساعدات لأهالى غزة خلال 36 ساعة فقط

دعم مصر للقضية الفلسطينية 

وأشار النائب الدكتور علي مهران إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تدعم القضية الفلسطينية لما لها من أهمية ومركزية لدى الشعب المصري وأنه لا مجال للتخلي عنها تحت أي ظرف.

وتابع رئيس صحة الشيوخ أن الدولة تكثف من جهودها في اتجاهات متعددة الأبعاد لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم يدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد جهز قوافل مساعدات لقطاع غزة، تضمنت قرابة 108 قاطرات محملة بـ 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات، وكذلك المئات من شباب المتطوعين الذين قضوا قرابة ١٨ يومًا أمام معبر رفح البري للتأكد من سلامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك لتخفيف الأوضاع عنهم جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة التي أدت لسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

النائب علي مهران قطاع غزة التحالف الوطني للعمل الأهلي رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ مساعدات إنسانية

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