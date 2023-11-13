الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو التحالف الوطنى: نجحنا فى تجهيز أول قافلة مساعدات لأهالى غزة خلال 36 ساعة فقط

أحمد الخربوطلي
أحمد الخربوطلي

قال أحمد الخربوطلي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يسير على قدم وساق لتوفير القوافل الغذائية والطبية للشعب الفلسطيني بناءً على احتياجاتهم الحالية.

التحالف الوطني 

وأكد الخربوطلي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح في تجهيز أول قافلة مساعدات لأهالي غزة خلال 36 ساعة فقط.

وأضاف في حديثه، أن هناك تعنتًا واضحًا من قبل الاحتلال الصهيوني، حيث يرفض الاحتلال السماح لتلك القوافل الطبية بالمرور عبر معبر رفح من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني الذي يفتقر الآن لكل مقومات الحياة.

إغاثة شعب فلسطين

وتابع: "العدو الإسرائيلي منع جميع مقومات الحياة عن الشعب الفلسطيني، خاصة وأنه تم قطع الإمدادت الطبية عن المستشفيات، وبالتالي مستشفيات القطاع على وشك الخروج عن الخدمة الصحية".

أحمد الخريوطلي التحالف الوطني اكسترا نيوز إغاثة فلسطين القوافل الإنسانية لفلسطين

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