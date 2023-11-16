الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتخاب وتنصيب اتحاد طلاب مدارس المرحلة الإعدادية في دمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

شارك عبدالعليم جمعة، وكيل مديرية التربية والتعليم دمياط، الرائد العام للمرحلة الإعدادية، اليوم الخميس في معسكر صقل وإعداد القادة لانتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية، تمهيدًا لإجراء عملية انتخابات المكتب التنفيذي على مستوى المديرية للعام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م انطلاقًا من الموضوع المحوري "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي"، وذلك بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة، بحضور علاء ناشد النادي موجه عام التربية الاجتماعية ورابحه محمد السيد مسئول الاتحادات الطلابية بالمديرية ومسؤولي الاتحادات الطلابية بالإدارات التعليمية.

وخلال المعسكر ألقى وكيل المديرية كلمة إلى أبنائه الطلاب حثهم فيها على النجاح والتفوق والاقتداء بالنماذج الناجحة بالمجتمع، معبرًا عن سعادته للاستماع إلى عرض الطلبة ببرامج الانتخابات، مما يؤكد أنهم قادة المستقبل في جميع المجالات، وسفراء لمديرية التربية والتعليم بدمياط، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، موجهًا بضرورة الاستمرار في البحث عن المعلومة والاشتراك في المسابقات الثقافية.

وأجريت الانتخابات بكل شفافية وحيادية بمعرفة اللجنة الثلاثية وأسفرت عن فوز كل من:

- الطالب محمد رضا غنيم - إدارة الزرقا التعليمية، بمنصب أمين الاتحاد.

- الطالبة جنا محمد عبدالرحمن ندا - إدارة كفر سعد التعليمية، بمنصب الأمين المساعد.

- الطالب ملك سميح زكريا - إدارة  عزبة البرج التعليمية، بمنصب المقرر الديني والثفافي.

- الطالبة ملك إبراهيم السعيد - إدارة دمياط الجديدة التعليمية، بمنصب المقرر الاجتماعي.

- الطالب عبدالمنعم محمود وهبة - إدارة كفر البطيخ التعليمية، بمنصب المقرر العلمي.

- الطالب رفيق محمد حسانين-إدارة الروضة التعليمية، بمنصب المقرر الرياضي والكشفي. 

- الطالبة نوران باسم بهجت - إدارة الروضة التعليمية، بمنصب المقرر الفني.

وتم تشكيل لجنة من التوجيه العام للتربية الاجتماعية بإعداد وتنفيذ معسكر صقل القيادات الطلابية للمرحلة الإعدادية.

تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط تعليم دمياط الجديدة إتحاد طلاب الجامعة دمياط

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