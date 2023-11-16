رغم زيادة الراتب.. أسباب طلب بيرسى تاو تأجيل تجديد عقده بالأهلى

طلب بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تأجيل حسم مسألة تمديد وتجديد عقده حتى يناير 2024، خصوصا أنه لا يزال في عقده مع الأهلي موسم آخر بخلاف الموسم الحالي.

وكشف مصدر مسئول عن أن بيرسي تاو حدد في جلسته الأولى مع مسئولي الأهلي الحصول على 500 ألف دولار زيادة على عقده الحالي من أجل تمديد عقده مع النادي.

وأضاف المصدر أن مارسيل كولر، المدير الفني، أكد ضرورة تجديد عقد بيرسي تاو باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في الفريق في الفترات الأخيرة.

وكشف البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني للمنتخب الجنوب إفريقي، عن قائمة الفريق المكونة من 44 لاعبًا، وجاء تاو، نجم الأهلي، على رأس القائمة استعدادًا لمواجهتي بنين ورواندا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة لعام 2026.

بيرسى تاو يتحدث عن أمنياته قبل اعتزال اللعب الدولى مع منتخب بلاده

وكان بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، قد أعرب عن رغبته في التتويج بالألقاب مع منتخب بلاده جنوب إفريقيا، مثلما فعل في مسيرته مع الأندية، حيث سبق له التتويج بالعديد من الألقاب، من بينها دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي وماميلودي صن داونز.

وقال بيرسي تاو، في تصريحات نقلتها صحيفة "آي أو إل" الجنوب إفريقية: لقد فزت في معظم الأماكن التي كنت لاعبا بها، ولا ينقصني سوى التتويج بالألقاب مع المنتخب الوطني، وهذا يمثل لي الدافع حاليًا.

وأضاف نجم الأهلي: سيكون من الرائع بالنسبة لي أن أفوز بشيء مع منتخب جنوب إفريقيا، وعليكم أن تدركوا أن وقتي في الملاعب يقترب من النهاية مع التقدم في السن، لذا علىّ الاعتناء بنفسي أكثر لأنه لا يوجد الكثير من الوقت.

وأكد: أريد الفوز بكل بطولة، والتعطش للبطولات يزداد كلما تقدمت في السن، والآن بعد أن اكتسبت المزيد من الخبرة أصبحت أنظر إلى المواقف بشكل أفضل.

وأضاف لاعب جنوب إفريقيا: إذا أهدرت ركلة جزاء في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة فهذا يدفعك إلى تقديم أداء أفضل في المرة القادمة، لأنك تعرف الخطأ الذي ارتكبته وما عليك القيام به للتحسن.

وتابع: أود أن نتأهل إلى كأس العالم 2026 لأنني أعرف ما سيعنيه ذلك بالنسبة لنا كدولة، وأيضًا لجميع الأولاد الصغار الذين سيتمكنون من القول إنني رأيت جنوب إفريقيا تلعب في كأس العالم.

واختتم بيرسي تاو حديثه: أريد أيضًا اللعب في كأس العالم.. نحن بحاجة للتأهل لهذه البطولات الكبرى والمنافسة عليها، وعلينا أيضا أن نمنح الأمل للجيل القادم، لذا من المهم بالنسبة لنا أن نلعب دائمًا في هذه المسابقات مثل كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم.