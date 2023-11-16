الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: دورات تدريبية للشباب على 3 مهن.. وندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بالوادى الجديد

دورات تدريبية
دورات تدريبية

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تابعت تنفيذ الدورات التدريبية المجانية المقدمة للشباب علي مهن السباكة الصحية، والنجارة العامة، وميكانيكا السيارات، وذلك بمركز التدريب المهنى بمدينة الخارجة، والتى يستفيد منها 46 متدرب، وذلك ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

التوعية بالسلامة المهنية 

وأضافت الوزارة، أنه تم تنظيم ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الشهيد احمد منسى الثانوية العامة العسكرية للبنين بمدينة موط بالداخلة بحضور عدد من الطلبة والإداريين والعاملين، تحت عنوان " سلامتك تهمنا مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ".

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يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات داخل المنشآت وضمان توفير مناخ عمل آمن، وكذلك الاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم.

التدريب المهنى والحرفي

واوضح احمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، فى تقريرٍللوزارة، انه تابع التدريب العملى من خال الدورتين التدريبيتين على مهنة النجارة العامة التى يستفيد منها 16 متدرب، وميكانيكا السيارات لـ 15 متدرب، و15 متدرب على مهنة السباكة الصحية  بورش مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة، مؤكدًا انه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت او من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية.

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 وأضاف مدير المديرية، أن مكتب السلامه والصحة المهنية بالداخلة  نظم ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية تناولت كيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق)، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر وذبلك لنشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية وإستكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة ندوات التوعية فى المدارس والمنشآت المختلفة.

وزارة العمل محافظة الوادي الجديد مهن التدريب المهني السلامة المهنية

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