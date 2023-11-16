مياه سوهاج تستطلع آراء المواطنين بمركز طهطا ضمن دراسات مأمونية إمدادات مياه الشرب

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاعات راى للاهالى المخدومين بمحطة مياه طهطا السطحية ومحطة مياه شطورة السطحية بمركز طهطا بسوهاج وذلك ضمن خطة الشركة فى إعداد دراسات مأمونية مياه الشرب.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أن تلك الدراسات تستهدف توصيف وتقييم المخاطر التى تواجه إمدادات مياه الشرب ووضع محددات إزالة هذه المخاطر او الحد منها ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل.

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أنه تم إجراء 100 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين لمعرفة آرائهم حول الخدمات المقدمة وبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى رضا العملاء عن خدمات الشركة وتوعية المواطنين بكيفية التعامل الامن مع شبكات الصرف الصحى وترشيد استهلاك المياه وكذلك تعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

فيما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب انه يتم الدفع يوميا بفرق مناوبات مسائية تبدا عملها من الرابعة مساء وحتى الحادية عشرة مساء وفرق مناوبات ليلية من الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى الخامسة فجرا وذلك لمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والتاكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة وكذلك للاطمئنان على استمرار اعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل هذا بالاضافة الى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

وأوضح رئيس مياه سوهاج انه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالافرع للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة ومحطات رفع الصرف الصحى ومحطات المعالجة وكذلك متابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا وذلك بهدف رفع كفاءة وتحسين أداء تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق رضا المواطنين.