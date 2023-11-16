جامعة أسيوط تفتح باب التقديم لمسابقة إنتاج فيديوهات قصيرة لترسيخ القيم الأصلية في المجتمع

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط عن بدء التقديم فى مسابقة "معًا "، والتى أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على مستوى الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لإنتاج فيديوهات قصيرة، لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة؛ لترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع المصرى.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقة تهدف إلى خلق روح تنافسية بين الطلاب، وتشجعهم على التحلي بالأخلاق الحميدة، وترسيخ القيم الأصيلة، ونشر ثقافة التسامح والسلام الاجتماعى داخل المجتمع، فضلًا عن دعم روح الولاء والانتماء للوطن، ومواجهة الأفكار غير السوية.

وأكد نائب رئيس الجامعة علي حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة الأنشطة الطلابية، وتشجيعها المستمر علي المشاركة فى مختلف المحافل والمسابقات المحلية والإقليمية؛ للارتقاء بمكانتها بين الجامعات المصرية.

المسابقة تهدف إلى تدعيم قيم المواطنة والسلام الاجتماعي داخل المجتمع

تأتي مشاركة جامعة أسيوط في المسابقة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

شرط التقدم في المسابقة

ويشترط في الفيديوهات المقدمة أن يقوم الطالب بعمل فيديو واحد، لاتزيد مدته عن دقيقة واحدة، من وحى خياله؛ بحيث لا يشتمل على مقاطع مقتبسة من الإنترنت، إلى جانب أن تشتمل الفيديوهات على موضوعات هادفة؛ لتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مباديء الوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة التسامح والتعايش، وآداب الحوار مع الآخرين.

جدير بالذكر، أن آخر موعد لتقديم الأعمال المشاركة يوم الخميس 30 من نوفمبر الجاري، على أن يتم تسليمه بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وسيتم إعلان النتائج يوم الثلاثاء 5 من ديسمبر القادم، وتوزع جوائز مالية للمراكز العشرة الأولى، على أن يحصل المركز الأول على مبلغ قدره 5000 جنيه، والمركز الثانى 4500 جنيه، والمركز الثالث 4000 جنيه، والمركز الرابع 3500 جنيه، والمركز الخامس 3000 جنيه، والمركز السادس 2500 جنيه، والمركز السابع 2000 جنيه، والمركز الثامن 1500 جنيه، والمركز التاسع والعاشر على 1000 جنيه، ويتم تسليم الفيديوهات الفائزة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات.