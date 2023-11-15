الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 3518 فدان قطن صنف "جيزة 95" وتوريدها بمراكز التجميع في أسيوط

حصاد محصول القطن
حصاد محصول القطن بأسيوط

أعلن الدكتور رضا عليوة سند، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، عن زراعة 3518 فدانًا بمحصول القطن صنف "جيزة 95"، مشيرًا إلى أنه تم جني المساحة المنزرعة بالكامل، ويتم حاليًا توريد المحصول لمراكز التجميع.

وأوضح وكيل "زراعة أسيوط"، أن المزارعين ورَّدوا 5082 كيسًا بمركز تجميع درنكة، و4997 كيس قطن وزن 4808.463 قنطارًا بمركز تجميع أبو تيج بإجمالي 10069 كيس قطن وزن 4720.444 قنطارًا، بإجمالي حجم التوريد 10069 كيس قطن بإجمالي وزن بلغ 9528=907 قنطار أي ما يعادل مليون و600 ألف كيلو قطن تقريبًا.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه تم إجراء 4 مزادات بمراكز التجميع بأسعار تراوحت ما بين 9810 جنيه للقنطار بمزاد 1 اكتوبر و9980 جنيه بمزاد 12 اكتوبر و11920 جنيه بمزاد 25 اكتوبر و12300 جنيه للقنطار بمزاد 8 نوفمبر 2023، مؤكدًا أنه تم فرز 9108.97 قنطار ونقلهم وجارٍ فرز 415 قنطار تقريبًا.

وأشار الدكتور رضا عليوة سند، أنه منذ بدء زراعة محصول القطن وسط اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمحاصيل الاستراتيجية المهمة، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتم متابعة المساحات المنزرعة بالمحصول منذ بدء موسم الزراعة وحتى موسم الحصاد، بالإضافة إلى متابعة مركز تجميع الأقطان بالجمعية الزراعية بقرية درنكة مركز أسيوط، ومركز تجميع أبوتيج وعملية الفرز والتحكيم على الأقطان الموردة داخل المحافظة وتحديد فئة الرتبة (حسب اللون ونسبة الشوائب) وإجراء معدل التصافي وتحديد نسبة الرطوبة ونسبة الشوائب داخل الأكياس نظريًا.

وكشف وكيل وزارة الزراعة، أن المديرية تعمل حاليًا بالتنسيق مع المزارعين لتجهيز الأرض لبدء أعمال زراعة المحاصيل الأخرى.

حصاد محصول القطن بأسيوط

حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
حصاد محصول القطن بأسيوط
الدكتور رضا عليوة سند وكيل وزارة الزراعة بأسيوط محافظة أسيوط بمحصول القطن جني المساحة المنزرعة توريد المحصول لمراكز التجميع

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