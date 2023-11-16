"القاهرة الإخبارية": وصول 8 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح

أعلنت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن وصول 8 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح، منذ قليل، لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، فضلًا عن وصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الطفل الفلسطيني المصاب عبدالله كحيل، الذي يبلغ من العمر 11 عامًا، ويواجه خطر الموت، إلى معبر رفح مع توفير كل الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة استقباله.

استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا عبر معبر رفح

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا عبر معبر رفح، للعلاج من الأمراض السرطانية في المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج أورام الأطفال، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.