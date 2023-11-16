الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": وصول 8 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

أعلنت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن وصول 8 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح، منذ قليل، لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، فضلًا عن وصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الطفل الفلسطيني المصاب عبدالله كحيل، الذي يبلغ من العمر 11 عامًا، ويواجه خطر الموت، إلى معبر رفح مع توفير كل الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة استقباله.

استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا عبر معبر رفح

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا عبر معبر رفح، للعلاج من الأمراض السرطانية في المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج أورام الأطفال، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة. 

 

السيسي المستشفيات غزة قطاع غزة معبر رفح

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": إطلاق صاروخ من الجنوب اللبنانى باتجاه موقع للاحتلال

بعد توجيه الرئيس السيسى بسرعة استقباله.. الظهور الأول للطفل الفلسطينى المصاب (فيديو)

رئيس تيار الاستقلال: هناك من استشهد من عائلتي بمستشفى الشفاء نتيجة العدوان الهمجي

بتوجيهات السيسى.. طفل فلسطينى "يواجه خطر الموت" يصل معبر رفح لعلاجه فى مصر

الرئيس السيسى يوجّه بسرعة استقبال طفل فلسطينى مصاب فى معبر رفح

"الأرصاد": فرص سقوط الأمطار اليوم تنحصر على المناطق الساحلية

"إكسترا نيوز" تكشف تفاصيل مشروع مجمع صناعة السيارات ببورسعيد

وزيرة التضامن: شكرًا الرئيس السيسى والقيادة السياسية لدعم أهالى غزة

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

"النفق".. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل أقوى عملية فلسطينية منذ 7 أكتوبر

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

المحكمة الدستورية ترفض دعوى صرف معاش لشخص بعد وفاة والديه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة