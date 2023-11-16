بعد طلب تغيير معلب مباراة ميدياما الغاني.. "كاف" يصدم الأهلي

حاول مسئولو الأهلى، حسم موقف الاستاد الذي يستضيف مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني، في ظل إغلاق ملعب استاد القاهرة لزرع البذرة الشتوية.

وكشف مصدر، أن إدارة الأهلى تكثف من التواصل مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم لاختيار استاد المقاولون العرب، في ظل تحفظ السويسري مارسيل كولر على ملعب السلام.

وأضاف المصدر، أن "كاف" رفض طلب، خاصة أن الأهلي سبق واختار 3 ملاعب ليس بينها هذا الاستاد، وبات ملعب السلام هو الأقرب حتى الآن لاستضافة مواجهة ميدياما الغاني أو اللعب علي ستاد برج العرب.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي منذ اليوم رد على النادي الأهلي بأن ملعب المقاولون العرب ليس ضمن قائمة الملاعب المعتمدة في مصر لإقامة المباريات القارية عليه، وبالتالي فإن فكرة إقامة مواجهة ميدياما عليه غير مطروحة.

ونوه بأن إدارة الأهلي طلبت استقدام لجنة تفتيش من الكاف لزيارة ملعب المقاولون العرب؛ من أجل الحصول على موافقة لإقامة المباريات عليه، إّا أن الاتحاد الإفريقي تمسك، وطالب الأهلي باختيار ملعب من الملاعب الـ6 المعتمدة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض طلب النادي الأهلي الذي جاء بدفعة من مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بشأن ملعب مباراة المارد الأحمر أمام ميدياما الغاني المقرر إقامتها يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

كولر يعود من سويسرا لقيادة الأهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني

في المقابل يعود السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلي مساء بعد غدا السبت بعد انتهاء الإجازة التى قضاها فى مسقط رأسه عقب منح الفريق راحة أسبوعًا بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الجونة ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري قبل التوقف الدولي لارتباط المنتخب بمواجهتي جيبوتي وسيراليون.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا للاعبين خلال فترة الراحة يتضمن التدريب لمدة ثلاثة أيام قبل العودة لاستئناف التدريبات يوم الأحد استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني المقررلها يوم ٢٥ نوفمبر الجاري.

على أن يعقد اجتماعا الأحد المقبل للترتيب للمرحلة المقبلة من المنافسات التى تشمل العديد من المباريات سواء فى دورى الأبطال أو مسابقة الدوري.