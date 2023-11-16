رئيس تيار الاستقلال: هناك من استشهد من عائلتي بمستشفى الشفاء نتيجة العدوان الهمجي

أكد الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن هناك من استشهد من عائلتي داخل مستشفى الشفاء نتيجة العدوان الهمجي، الذي وقع منذ أيام.

وقال "أبو سمرة" خلال لقائه في برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، إن مجمع الشفاء هو أكبر مجمع طبي على مستوى الضفة والقطاع وليس فقط على مستوى غزة، ويحتوي على عدة مستشفيات وهما "القلب التخصصي، الجراحات التخصصية، العظام، والباطنة، فضلًا عن أنه يحتوي أيضًا على معهد التمريض والمستشفى الجامعية"، مؤكدًا أن هذا المجمع يعتبر على مستوى الأعراف والقوانين الدولية هو نجع آمن يلجأ إ ليه.

وأوضح رئيس تيار الاستقلال، أنه بحسب الاتفاقيات الدولية واتفاقية جينيف، فيجب أن يكون هذا المجمع مُحصن من أي أعتداء ويلجأ إليه الإنسان المدني الذي لم يعد إليه مكان آمن، لافتًا أشقائي وشقيقاتي لجأوا إلي هذا المستشفى وهناك من أسرتي من استشهد نتيجة العدوان الهمجي.

وأكد الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن قطاع غزه يخضع إلى حصار كامل منذ السابع من أكتوبر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي حرم سكان القطاع من إمدادات الماء والوقود متجاهلا المطالب العالمية بفرض هدنة إنسانية في الصراع تسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ووصفه بـ"العدوان الوحشي".