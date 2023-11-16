الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس تيار الاستقلال: هناك من استشهد من عائلتي بمستشفى الشفاء نتيجة العدوان الهمجي

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني،

أكد الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن هناك من استشهد من عائلتي داخل مستشفى الشفاء نتيجة العدوان الهمجي، الذي وقع منذ أيام.

وقال "أبو سمرة" خلال لقائه في برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، إن مجمع الشفاء هو أكبر مجمع طبي على مستوى الضفة والقطاع وليس فقط على مستوى غزة، ويحتوي على عدة مستشفيات وهما "القلب التخصصي، الجراحات التخصصية، العظام، والباطنة، فضلًا عن أنه يحتوي أيضًا على معهد التمريض والمستشفى الجامعية"، مؤكدًا أن هذا المجمع يعتبر على مستوى الأعراف والقوانين الدولية هو نجع آمن يلجأ إ ليه.

وأوضح رئيس تيار الاستقلال، أنه بحسب الاتفاقيات الدولية واتفاقية جينيف، فيجب أن يكون هذا المجمع مُحصن من أي أعتداء ويلجأ إليه الإنسان المدني الذي لم يعد إليه مكان آمن، لافتًا أشقائي وشقيقاتي لجأوا إلي هذا المستشفى وهناك من أسرتي من استشهد نتيجة العدوان الهمجي.

وأكد الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن قطاع غزه يخضع إلى حصار كامل منذ السابع من أكتوبر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي حرم سكان القطاع من إمدادات الماء والوقود متجاهلا المطالب العالمية بفرض هدنة إنسانية في الصراع تسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ووصفه بـ"العدوان الوحشي".

غزة قطاع غزة اتفاقية جينيف مجمع الشفاء القوانين الدولية

مواد متعلقة

الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر فى غزة

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

تغيرات خلف الكواليس.. لماذا تخشى إسرائيل استفزاز مصر خلال حرب غزة؟

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميداني

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة

الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر فى غزة