الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عامل الوقت "سيف أمريكى" على رقبة إسرائيل

غزة
غزة

يتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط متزايدة لكبح جماح الحملة العسكرية الإسرائيلية شديدة الكثافة،  وسط إشارات أن الدعم الأمريكي لإسرائيل قد يتلاشى تمامًا في نهاية الشهر الجاري.

التصعيد في غزة 

وفقًا لما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز "لم يصل الرئيس الأمريكي إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري الذي طالبت به الدول العربية وبعض الساسة الأمريكيين، ولكن لغته ولغة كبار المسئولين في إدارته بشأن الحملة التي تشنها إسرائيل لتدمير حماس أصبحت أكثر انتقادًا في الأيام الأخيرة، وهو ما يعكس الانزعاج المتزايد داخل البيت الأبيض".

وقالت: "لقد تزايد القلق بشأن النهج الإسرائيلي - من هجومها العسكري في غزة إلى التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة- بشكل مطرد داخل إدارة بايدن، مع انتشار الإحباطات الداخلية في الاجتماعات وعبر القنوات الرسمية للمعارضة".

وقال دبلوماسيون غربيون إن بايدن - الحليف الصامد لإسرائيل - يتعرض الآن لضغوط لدفع حكومة بنيامين نتنياهو إلى تخفيف العملية العسكرية التي شنتها ردًا على هجوم حماس وعملية طوفان الأقصى.

وأضاف الدبلوماسيون أن تسامح البيت الأبيض مع عدد القتلى في غزة - ورد الفعل العام عليه - قد يتلاشى بحلول نهاية نوفمبر، وهي فكرة تم الاعتراف بها في إسرائيل أيضًا.

txt

55 قتيلًا فى صفوف جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة

تل أبيب تواجه ضغوطًا دبلوماسية

وقال إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، للصحفيين يوم الإثنين، إن أمام إسرائيل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل أن تواجه ضغوطًا دبلوماسية كبيرة لوقف إطلاق النار.

واعترف مسئول إسرائيلي آخر بضغوط الوقت، وقدر أن الجيش لديه "عدة أسابيع" لـ"النمط الحالي للعملية". لكن قوات الدفاع الإسرائيلية تخطط على أساس سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك احتمال نشوب حرب أقصر أو أطول.

وأضاف المسئول: "نحن مصممون على عدم التوقف حتى إنجاز المهمة لأن هذه حرب ذات عواقب تاريخية على إسرائيل ومواطنيها".

وسبق وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن حماس تستخدم المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشفاء، والأنفاق تحتها لتدميرها واحتجاز الرهائن، لكنه قال إن واشنطن لا تؤيد ضرب مستشفى من الجو ولا تريد "معركة بالأسلحة النارية في مستشفى يحاول فيه الأبرياء والعاجزون والمرضى ببساطة الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها". 

فايننشال تايمز صحيفة فايننشال تايمز ​جو بايدن ضغوط الحملة العسكرية الإسرائيلية أسابيع

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

تغيرات خلف الكواليس.. لماذا تخشى إسرائيل استفزاز مصر خلال حرب غزة؟

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

مشروع بحثي بجامعة سوهاج يحل مشكلة خاصة بتعبئة المياه الغازية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميداني

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة

الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر فى غزة