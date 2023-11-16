المشدد 7 سنوات لمتهمين قتلا مواطنًا بسبب خلافات سابقة فى الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بتهمة قتل مواطن بسبب خلافات.

بداية أحداث القضية المقيدة، برقم 19116 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات عن أنه على إثر خلافات سابقة، بين كل من "م.ع" عاطل و"م.م" طالب، وبين المجني عليه "ع.م" عاطل، وفي يوم الواقعة حال سيرهما في الطريق العام أبصرا المجني عليه يسير بمفرده، فقاما بإحضار أسلحة بيضاء وانقضا عليه بعدة طعنات فحدثت له الإصابات التي أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.