الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تضامنا مع غزّة.. "شباب ورياضة البحر الأحمر" تنظم حملة للتبرع بالدم

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم لصالح غزة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر حملة للتبرع بالدم لصالح متضرري الأحداث الجارية بفلسطين، بمركز شباب الفتح برأس غارب، تحت عنوان "تضامن شباب مصر مع غزة"، ضمن الحملة التي أطلقتها وزراة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بمشاركة 27 محافظة، بالتعاون مع بنوك الدم الإقليمية، ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

وشهدت الحملة إقبالًا كبيرًا من المتبرعين  بالدم للشعب الفلسطينى، تضامنا مع الشعب الفلسطيني من ضحايا العدوان الغاشم من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وتتويجًا للقيم الأخلاقية والإنسانية لدعم لشعب الفلسطيني في الظروف الراهنة.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر،في بيان لها، أن الحملة التى أطلقتها الوزارة تساهم في علاج الجرحى والمصابين، مؤكدةً أن الحملة تتم عن طريق الإدارة المركزية لشئون الوزير، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية وبنك الدم.

البحر الأحمر ترفع حالة الطوارئ تحسبًا لتقلبات الطقس والسيول تداهم جنوب المحافظة

في سياق آخر، أعلنت محافظة البحر الأحمر عن رفع وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس، تزامنًا مع سقوط سيول عارمة في مناطق جنوب المحافظة، وتحديدًا مناطق مرسي علم والشلاتين وحلايب، والدفع بعدد من المعدات والتنسيق بين الأجهزة المعنية لرفع أثارها.

وكشف محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، في في بيان له، عن توجيه تعليمات لرؤساء المدن برفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة ايتغيرات أو تقلبات في حالة الطقس، مشيرًا إلى توجيه تعليماته الي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المختصة، برفع حالة الطوارئ ودعم المناطق التي تشهد سقوط للأمطار، والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الحالة الجوية والأمطار علي مدار الساعة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه يتم التنسيق بين الجهات المعنية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود حال وجود أي تغيرات في حالة الطقس والتعامل الفوري تجاه اي تغيرات متاخية، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب التنسيق مع مرور البحر الأحمر لدعم الطرق السريعة علي مداخل ومخارج المحافظة وبين المدن، لتقديم المساعدة حال حدوث أي تغيرات وتقديم كامل الدعم والمساعدة للمواطنيينمرتادي الطرق من وإلى مدن المحافظة المختلفة.

فيما شهدت مدن مرسى علم والشلاتين وحلايب سقوط للسيول ببعض الأودية الجبلية وعلى الطرق الخارجية لها، ويتم التعامل لرفع الاطماءآت وإزالة الضرر وفتح الطرق أمام السيارات، وشفط تراكمات المياه داخل المدن.

حملة التبرع بالدم لصالح غزة
حملة التبرع بالدم لصالح غزة
حملة التبرع بالدم لصالح غزة
حملة التبرع بالدم لصالح غزة
حملة التبرع بالدم لصالح غزة
حملة التبرع بالدم لصالح غزة
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