الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الصيني: مستعدون لأن نكون شريكا وصديقا لواشنطن

شي وبايدن
شي وبايدن

 قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال حفل عشاء ترحيبي للمنظمات الصديقة للصين والولايات المتحدة الامريكية، إن بلاده  مستعدة لأن تكون شريكا وصديقا للولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب عن استعداد بلاده للحفاظ على علاقات الصداقة والشراكة مع واشنطن في ظل احترام متبادل للمصالح.

وقال شي وفقا لما نقله التلفزيون المركزي الصيني، إذا نظرنا إلى بعضنا البعض على أننا أهم المنافسين، أو بوصفنا أهم التحديات الجيوسياسية، والتهديد المتزايد باستمرار، فإن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى سياسات خاطئة وأفعال خاطئة ونتائج خاطئة".

قمة "شى - بايدن".. الوريث المرتقب للهيمنة العالمية يلتقى عجوز واشنطن

 والتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الصيني شي جينبينج، الأربعاء، للمرة الأولى منذ عام، لإجراء محادثات قد تخفف من وطأة التوتر بين القوتين العظميين المتناحرتين بشأن الصراعات العسكرية وتجارة المخدرات والذكاء الاصطناعي.

لكن قد يتطلب إحراز تقدم ملموس في حل الخلافات الشاسعة بين الدولتين العملاقتين اقتصاديًا الانتظار لوقت آخر، حسبما يرى مراقبون.

وترى الباحثة في الشأن الصيني تمارا برو، أن اللقاء يأتي في جو يشهد تحولات كبيرة عالميًا، وفي وقت شهدت في العلاقات الصينية الأمريكية تدهورًا لم تشهده منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتة إلى أن هذا هو اللقاء الثاني بين الزعيمين، والزيارة الأولى لـ "شي" منذ 2017.

أزمة الشرق الأوسط

و أضافت الباحثة اللبنانية، أن أزمة الشرق الأوسط وعلاقة الصين مع إيران وتهديد كوريا الشمالية، كلها ملفات مطروحة للمناقشة، بالإضافة طبعًا لمسألة تايوان، وهي الأهم بالنسبة للجانب الصيني، إذ تسعى واشنطن لدعم الانفصاليين في الجزيرة.
وتابعت بقولها: هناك ملفات أخرى مهمة، منها رفع التعريفات الجمركية التي وضعها ترامب، والقيود المفروضة على الشركات الصينية في الولايات المتحدة، إضافة لإنهاء قضايا التجسس وإعادة الاتصالات العسكرية بين البلدين. وكذلك التحالفات التي تقيمها واشنطن في بحر الصين الجنوبي، ومنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأكدت أن حرب غزة ستكون من بين المباحثات التي سيجريها الرئيسان وسط اختلاف المواقف منها، فواشنطن تساعد وتدعم إسرائيل بشكل مطلق، أما الصين فتطالب بوقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، ومنذ بداية الأزمة أجرت الصين اتصالات مع الجهات المعنية لوقف الحرب وعقد مؤتمر للسلام.

الرئيس الصيني ​واشنطن​ العلاقات أروقة واشنطن أخبار الصين

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يدمر منزل رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ 

البرلمان العربي: اقتحام مجمع الشفاء الطبي استمرارًا لاستهزاء الاحتلال بالقانون الدولي

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: اقتحام مجمع الشفاء جريمة حرب

دبلوماسى إسرائيلى سابق: سياسات نتنياهو فى غزة تضعنا فى مسار تصادمى مع واشنطن

أيرلنديون يغادرون غزة عبر معبر رفح: لا طعام أو ماء للأطفال

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الإيكونوميست: نتنياهو يواجه مأزقا فى حرب غزة

تفعيل الهدنة في غزة.. تفاصيل أجندة وزير الدولة البريطانية للتنمية بالقاهرة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

اليوم.. استكمال محاكمة صاحب شركة هدد زوجته بنشر صور خاصة

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

جيش الاحتلال يدمر منزل رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطنيين من جنين

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جبل اللبونة ومحيط الناقور جنوب لبنان

مصر تدين قصف الاحتلال محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة