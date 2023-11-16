الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الطوارئ الروسية": 107 مواطنين روس غادروا قطاع غزة برفقة عائلاتهم عبر معبر رفح

مواطنون روس غادروا
مواطنون روس غادروا قطاع غزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية ، عن أن 107 مواطنين روس غادروا قطاع غزة رفقة عائلاتهم عبر معبر  رفح خلال يوم الأربعاء، وذلك بعد أن تحدثت تقارير سابقة عن إجلاء 88 شخصًا خلال اليوم الماضي.

وأوضحت الطوارئ الروسية في بيان لها اليوم الخميس، أن معبر "رفح" استمر في العمل الأربعاء حتى بعد انتهاء الدوام المحدد له، مما سمح لفريق العمل التابع للطوارئ الروسية بإجلاء مجموعة إضافية من الأشخاص إلى الجانب المصري من الحدود.

وأضاف البيان أن هؤلاء المواطنين الروس يسافرون حاليًا في قافلة حافلات إلى القاهرة على أن يتم نقلهم إلى موسكو لاحقًا.

وتوجد في القاهرة مجموعة من المواطنين الروس الذين يبلغ عددهم 40 شخصًا من الذين غادروا قطاع غزة عبر "رفح" يوم الثلاثاء.

نقل 168 مواطنًا بالفعل إلى روسيا

وحسب وكالة "تاس"، فقد تم إجلاء ما مجموعه 316 مواطنًا روسيًا من منطقة النزاع حتى الآن، وتم نقل 168 منهم بالفعل إلى روسيا.

يذكر أن أول دفعة من الروس دخلت الأراضي المصرية الأحد عبر معبر رفح وشملت 70 مواطنًا، ومن المتوقع أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإجلاء جميع الروس من غزة في الأيام المقبلة.

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"القاهرة الإخبارية" تعرض تفاصيل قتلى جيش الاحتلال خلال الاشتباكات فى شمال غزة

 

وزارة الصحة الفلسطينية: 11320 شخصًا استشهدوا خلال الحرب

وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، من بين 11320 شخصًا استشهدوا في الحرب المتواصلة، يوجد 4650 طفلًا و3145 امرأة، في حين ارتفع العدد الإجمالي للجرحى إلى 29200.

علاوة على ذلك، تذكر البيانات أن 3600 شخص من بينهم 1755 طفلًا، لا يزالون مسجلين في عداد المفقودين.

عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة في الأسابيع الأربعة الأولى من الحرب، العدد السنوي الإجمالي لضحايا النزاعات المسلحة في أكثر من 22 دولة منذ عام 2022، هذا ما يرصده تقرير صدر في 9 نوفمبر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".

وزارة الطوارئ الروسية رفح وزارة الصحة الفلسطينية الحرب حقوق الانسان الروس غزة

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