الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زعيم المُعارضة الإسرائيلية يدعو للإطاحة بنتنياهو ويقول: "يفتقر لثقة الشعب"

زعيم المُعارضة الإسرائيلي
زعيم المُعارضة الإسرائيلي يائير لابيد

دعا زعيم المُعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة بسبب ما وصفه بـ"سوء إدارة حكومته للحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة".

ونسبت القناة الـ 12 الإسرائيلية إلى زعيم حزب "يش عتيد"، قوله: “على نتنياهو أن يرحل الآن خلال القتال”، وهذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها لابيد علانية إلى الإطاحة برئيس الوزراء منذ بداية الحرب.

وقال: "نوافق على العمل تحت قيادة مرشح آخر من الليكود"، مشيرا إلى أنه يجري مناقشات مع قادة حزب "الليكود" الحاكم بشأن هذا الأمر. 

وأضاف: "هناك الكثير من الناس الذين يفهمون أن البلاد تسير في اتجاه سيئ".

وتابع: "هذه الحكومة لا تعمل.. نحن بحاجة إلى التغيير، لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصب رئيس الوزراء... لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن تجرى هذه الحملة المطولة بقيادة رئيس وزراء لا يحظى بثقة الشعب".

وقال لابيد إنه مستعد لتشكيل "حكومة إعادة بناء وطنية" مع حزب الليكود والأحزاب الحريدية، وحزب "يسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان، والمعسكر الوطني بزعامة وزير الدفاع السابق بيني جانتس، لكنه أكد أن "نتنياهو لا يستطيع قيادتها".

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زعيم المُعارضة الإسرائيلية يدعو للإطاحة بنتنياهو ويقول: "يفتقر لثقة الشعب"

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