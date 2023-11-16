الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض تفاصيل قتلى جيش الاحتلال خلال الاشتباكات فى شمال غزة

الاشتباكات
الاشتباكات

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بمقتل ضابطين من جيش الاحتلال مع إصابة ضابط ومجند احتياط آخرين، خلال معارك مع الفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة، وذلك نقلًا عن  وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام أن الضابطين المقتولين كانا يحملان رتبة نقيب، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنديين خلال الاشتباكات فى العملية البرية أمس وفجر اليوم في قطاع غزة.

 مدفعية الاحتلال تقصف مناطق متفرقة من أحياء مدينة غزة

وتواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة من أحياء مدينة غزة، خاصة حي الرمال، في ظل محاصرتها المدينة ومنع حركة المواطنين ومركبات الإسعاف.

وقصفت آلة الحرب الإسرائيلية محيط محطة الوسطى للبترول التي تضم عشرات النازحين، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المواطنين.

الفصائل الفلسطينية قطاع غزة العملية البرية الحرب الإسرائيلية إسرائيل

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