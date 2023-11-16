الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر السبت

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين

تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مصر والأردن السبت، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها الأربعاء، في خضم القتال الدائر بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من خمسة أسابيع.

وقال إريك مامر إن فون دير لايين ستلتقى، السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أن تتوجه إلى سيناء قرب الحدود مع إسرائيل مع وصول قافلة إنسانية تابعة للاتحاد الأوروبي.

وستلتقي بعد ذلك الملك عبدالله الثاني في الأردن، حسب ما أوضح المتحدث عبر منصة إكس.

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية إسرائيل في 13 أكتوبر - بعد أسبوع من شن حماس هجوما على إسرائيل- أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالي 240 رهينة، وفق مسؤولين إسرائيليين.

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