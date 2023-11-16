خدرها وحرقها بالزيت المغلى ثم طعنها فى رأسها.. جريمة ابن المحلة فى حق زوجته

لم يضع اعتبارا لكونها زوجته أم بناته الثلاث أو أنها ابنة خاله، وقرر عقابها على خلافاتهما الزوجية التي كثرت في الفترة الأخيرة، لكنه وضع خطة قاسية لتنفيذ جريمته، حيث أذاقها ألوان العذاب قبل أن يزهق روحها في المحلة

جريمة بشعة

الزوج ابن مدينة المحلة انفصل عن زوجته منذ عامين وبعد تدخل من أفراد العائلتين خاصة انهما تجمعهما صلة قرابة "ابنة خاله" وعادت الزوجة لمنزل الزوجية مرة أخرى لكن لم تتركهما الخلافات التي كان أغلبها خلافات مادية بسبب الانفاق على المنزل ومتطلبات الفتيات الثلاث، عقب إحدى المشاجرات التي اعتاد الزوجين اختبارها يوميا قرر الزوج أن يضع حد لحياتهما المربكة فقرر التخلص نهائيا من زوجته بعد الانفصال عنها مرة أخرى حتى لا يكون هناك مجالا للرجعة واعادته لعصمته مجددا.

يوم الجريمة قرر الزوج مهادنة زوجته حتى لا تشك في أمره ووضع لها ولبناته الثلاث مخدرا في عصير حتى يستطيع تنفيذ مخطته وما أن بدأت الزوجة تفقد توازنها أحضر زيت مغلي وسكبه على جسدها ليحرق جزءا كبيرا منه، ثم حمل سكين المطبخ مسددا لها طعنة قاتلة في الرأس حتى يتأكد من مقتلها دون رجعة.

عقب ارتكاب جريمته التي اعتقد الزوج أنها كاملة فر هاربا وعندما استيقظت فتياته اكشتفن الكارثة وتعالت صرخاتهن لتجذب الجيران ويتم الابلاغ عن قتل الزوجة.

بلاغ بجريمة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثمان سيدة إلى مستشفى المحلة العام، جثة هامدة وبها أثار حرق، وعدة طعنات في الرأس.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية ومباحث قسم شرطة ثان المحلة الكبرى إلى محل البلاغ بمنطقة الجمهورية التابعة لدائرة قسم ثان المحلة، بالمعاينة الأولية تبين إقدام "ش ح" على قتل زوجته وانه قام بسكب زيت مغلى على جسدها وإصابتها بطعنة نافذة فى الرأس بواسطة سلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها.

وأفادت التحريات الأمنية أن الزوج المتهم كان قد انفصل عن زوجته وابنة خاله منذ سنتين، ثم عاد إليها وتم الصلح بينهما قبل ارتكاب الواقعة بيومين مبيتًا بذلك النية لقتلها حيث أقدم على وضع مخدر لها العصير ولبناتها الثلاثة وقام بإلقاء الزيت المغلي على مختلف أنحاء جسدها، مما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وباستخدام سلاح أبيض "سكين" فى منتصف رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال وتركها وفر هاربا.

وبتكثيف الجهود وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن فريق البحث الجنائي من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة وأمرت النيابة العامة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات وتم إحالته للمحاكمة الجنائية.

وبالعرض على رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية أصدر حكما رادعا على الزوج المتهم بالسجن المؤبد 15 سنة لارتكابه جريمته البشعة.