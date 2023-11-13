الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حاسب قبل ما تناسب.. مقتل سوهاجي على يد أسرة زوجته بسبب إيصال أمانة

حبس
حبس

قال الحكماء قديمًا:"حاسب قبل ما تناسب"، كان ذلك قولاً صائبًا فالاختيار الصحيح قد يسعدك طيلة حياتك، أو يجعل من أسرة زوجتك يرسلونك إلى الأخرة كما حدث مع أحد المواطنين في مركز جهينة بسوهاج الذي قتل على يد أسرة زوجته بسبب خلافات مالية حيث كشفوا عن تفاصيل جريمتهم عقب القبض عليهم، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمين

اعترافات صادمة أدلت بها حماة المجني عليها وحماه وابن شقيقة زوجته أمام جهات التحقيق الذين نفذوا هذه الجريمة البشعة بدم بارد بسبب إيصال أمانة معلون.

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اقتراض مبلغ من القتيل

بدأت السيدة حماة المجني عليها الاعترافات أمام جهات التحقيق، حيث قالت أنها قد اقترضت من زوج ابنتها مبلغ مالي منذ فترة، وأنها طلب منها رد المبلغ أكثر من مرة ولكنها ماطلته فقام بكتابة إيصال أمانة يضمن حقه لديها، ومع استمرار مماطلتها قام المجني عليه بتهديدها برفع دعوى قضائية ضدها بهذه الإيصالات.

حماة المجني عليه، كشفت أمام جهات التحقيق أن تلك التهديدات سببت لها إزعاج لأنه حال إقامة دعوى قضائية ضدها ستواجه حتما حكما بالسجن، فقررت أن تحكي لزوجها على ما دار، وفور أن أخبرته أثار ذلك حفيظته، وقررا أن يضعا حدا لهذا الأمر.

قتل المجني عليه

أضافت السيدة أنها بعد أخبرت زوجها بذلك استدعت نجل ابنتهما، وأخبراه بما دار، فقرروا معا جميعا أن ينهيا حياة المجني عليه، خوفا من سجن السيدة التي وقعت على تلك الإيصالات واستولوا عليها وهي10 إيصالات أمانة، و3 أوراق على بياض

واستكمالا لأقوال واعترافات السيدة قال الزوج أنهما توجها إلى المجني عليه وقاما بالتعدي على زوج ابنتهم بعصا خشبية حتى فارق الحياة

نقل جثة الضحية

أضاف المتهمين عقب قتل المجني عليه قاما بوضع داخل تروسيكل وإلقاء جثته في أحد المجاري المائية بمركز جهينه، ثم اتصلا بنجل ابنتهما الذي حضر وقاد سيارة المجني عليه  وتركها على الطريق الصحراوي الشرقي، بغرذ إيعاد الشبهات عنه.

المتهميّن أرشدا عن الجثة لأجهزة الأمن عقب القبض عليهم، والأداة المستخدمة في الجريمة

بلاغ لمركز جهينة

وتلقى رئيس مباحث  مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من إحدى السيدات بتغيب (زوجها)عقب زيارة والدتها بذات الناحية مُستقلًا سيارته وإنصرافه عقب ذلك ولا تعلم وجهته.

تبين من التحريات أن والد والدة المبلغة وابن شقيقتها وراء ارتكاب الحادث.

وتم ضبط المتهمين عقب إصدار إذن من النيابة العامة، وأقرا بتفاصيل ارتكاب الجريمة

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