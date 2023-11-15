الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": المصريون بالخارج يقفون مع الدولة.. وأول المشاركين فى الاستحقاقات الانتخابية

نبيلة مكرم والدكتور
نبيلة مكرم والدكتور محمد الباز

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة السابقة، إن ما كنا ننتظره من المصريين في الخارج فعلوه، متابعة: "أول ناس كانت تنزل صناديق الانتخابات كانوا المصريين في الخارج". 

وأضافت مكرم خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن رسالة المصريين في الخارج عن مصر رسالة قوية جدًا، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية كانت تنسق مع اللجنة العليا للانتخابات؛ من أجل توافر كل شروط تصويت المصريين بالخارج.

وتابعت: "في انتخابات 2018 كانت مهمتي بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات كانت إعلام المصريين بالخارج عن العملية الانتخابية، بدأت أعمل فيديوهات لشرح تفاصيل العملية الانتخابية".

نبيلة مكرم: كنت حلقة الوصل بين المصريين بالخارج واللجنة العليا للانتخابات في 2018

وأكدت أنها كانت تجيب على كل الأسئلة والاستفسارات التي كانت تصلها من خلال تلك الفيديوهات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، وكانت حلقة الوصل بين المصريين بالخارج واللجنة العليا للانتخابات.

وانطلقت الليلة أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

نبيلة مكرم المصريون بالخارج الانتخابات الرئاسية برنامج الشاهد الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

مواد متعلقة

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": بدأت عملى بالوزارة من العدم واستعنت بشباب البرنامج الرئاسى

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": توجيهات الرئيس السيسى أصبحت منهجى فى وزارة الهجرة

الأكثر قراءة

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية فى غزة

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

المتحدة تمنح كل مرشح رئاسى 100 دقيقة إعلانية مجانًا وفقًا لتكافؤ الفرص

"حماس" تعلن خسائر الاحتلال فى كل محاور التوغل بغزة

3 دول تمتنع عن التصويت لصالح مشروع قرار مجلس الأمن لصالح غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين قصف الاحتلال محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال