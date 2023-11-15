نبيلة مكرم لـ"الشاهد": المصريون بالخارج يقفون مع الدولة.. وأول المشاركين فى الاستحقاقات الانتخابية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة السابقة، إن ما كنا ننتظره من المصريين في الخارج فعلوه، متابعة: "أول ناس كانت تنزل صناديق الانتخابات كانوا المصريين في الخارج".

وأضافت مكرم خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن رسالة المصريين في الخارج عن مصر رسالة قوية جدًا، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية كانت تنسق مع اللجنة العليا للانتخابات؛ من أجل توافر كل شروط تصويت المصريين بالخارج.

وتابعت: "في انتخابات 2018 كانت مهمتي بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات كانت إعلام المصريين بالخارج عن العملية الانتخابية، بدأت أعمل فيديوهات لشرح تفاصيل العملية الانتخابية".

نبيلة مكرم: كنت حلقة الوصل بين المصريين بالخارج واللجنة العليا للانتخابات في 2018

وأكدت أنها كانت تجيب على كل الأسئلة والاستفسارات التي كانت تصلها من خلال تلك الفيديوهات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، وكانت حلقة الوصل بين المصريين بالخارج واللجنة العليا للانتخابات.

وانطلقت الليلة أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.