الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيلة مكرم لـ"الشاهد": عودة وزارة الهجرة بعد إلغائها لثقة الرئيس فى المصريين بالخارج

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة السابقة، إن وزارة الهجرة والمصريين بالخارج ألغيت منذ 20 عامًا وتم تحويلها إلى قطاع هجرة وتم إلحاقها بوزارة القوى العاملة.

وأضافت مكرم خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أن الملف كان مهدرًا عبارة عن قطاع داخل وزارة ولم يكن يحظى بالاهتمام والجهد، مشيرة إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة للحكومة المصرية مجددًا كان لسببين.

وتابعت: أن السبب الأول كان عندما يسافر الرئيس للخارج ويستمع للمصريين هناك كانوا يقولون له أين وزارتنا، مؤكدة أن الرئيس استمع لهذه المطالب وانتظر التوقيت المناسب لعودة الوزارة للحكومة.

وأشارت إلى أن السبب الثاني في عودة وزارة الهجرة كان ثقة الرئيس السيسي في المصريين بالخارج، ويستحقون أن تكون لهم وزارة وليس قطاعا داخل وزارة، مؤكدة أن المصريين بالخارج قوة كبيرة ولهم تأثير كبير جدًا لا أحد ينكره.

وانطلقت الليلة، أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "اكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة المصريين بالخارج الشاهد برنامج الشاهد

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