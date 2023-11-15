3 دول تمتنع عن التصويت لصالح مشروع قرار مجلس الأمن لصالح غزة

وافق مجلس الأمن الدولي، الآن، على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

ويدعو مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن الدولي بوصفه القرار 2712 لعام 2023 ، الذي حظى على تأييد 12 صوتًا وامتناع 3 أصوات دون وجود أي معارضة، جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات.

ودعا مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن الدولي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، طلب إضافة تعديل على نصّ مشروع القرار الذي تقدمت به مالطا في مجلس الأمن، والذي يدعو لفرض هُدَن إنسانية عاجلة في قطاع غزة، مشيرًا إلى مشروع مجلس التعاون الإسلامي ومسودة مشروع قمة القاهرة ويؤيد الوقف الدائم، مؤكدًا أن الهدف الأول هو وقف إطلاق النار في غزة ووقف العنف كما طالبت المجموعة العربية.