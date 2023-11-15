الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المعارضة الإسرائيلية: يجب إقالة نتنياهو رغم المعارك فى غزة

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أكد أنه يجب إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغم المعارك في قطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن رئيس المعارضة الإسرائيلية، أشار إلى أن إسرائيل فقدت الثقة في نتنياهو، ونحن بحاجة إلى رئيس وزراء آخر.

كان الدكتور عبدالمهدي مطاوع، محلل سياسي فلسطيني، أكد أن تراجع شعبية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليست لها علاقة بحرب غزة الآن، بل جاءت لأن الكثير من مواطني دولة الاحتلال، يحملونه مسئولية الحالة التي وصلت إليها دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن نتنياهو أصبح من الماضي.

يذكر أن رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت، صرّح خلال مقابلة مع مجلة بوليتيكو الأمريكية بأن نتنياهو دُمّر بسبب إخفاقه الهائل في الأمن القومي، مشيرًا إلى أن نتنياهو في حالة انهيار عصبي خوفًا من الإطاحة به من منصبه بعد فشله في حماية الأمن القومي خلال عملية 7 أكتوبر.

القاهرة الإخبارية المعارضة الإسرائيلية إقالة نتنياهو قطاع غزة

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