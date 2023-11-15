الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال يطلق قنابل الفسفور فى بيت لاهيا شمال القطاع

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الفسفور في بيت لاهيا الواقعة شمال قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

وفي وقت سابق، وثّقت كاميرا القاهرة الإخبارية، عبر البث الهوائي للقناة، لحظة تعرّض قطاع غزة لقصف من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقذائف التي تظهر كالبرق في السماء.

كانت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، منى عوكل، أشارت إلى أن غزة شهدت غارات عنيفة في مناطق مختلفة على مدار اليوم، حيث كان آخر هذه الاستهدافات وأكثرها هو استهداف منطقة النصيرات السكنية، حيث أدى هذا الاستهداف إلى سقوط 23 شهيدًا وعشرات الجرحى ولا تزال هناك محاولات جارية لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، مؤكدة أنه تم استهداف عدة منازل في المنطقة السكنية وليس منزلًا واحدًا.

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي قنابل الفسفور بيت لاهيا قطاع غزة

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