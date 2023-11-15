الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمى: الجهود المصرية تعمل على حل الدولتين والاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنّ إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية هو إحدى أولويات مصر في مجال التحرك على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن هذا الأمر يشير إلى حرص القاهرة على فكرة إعادة تقديم القضية من زاوية حل الدولتين والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الدور المصري هام للغاية، ونحن نعتبر القضية الفلسطينية هي إحدى ركائز السياسة الخارجية المصرية، وهي قضية أمن قومي، مؤكدًا أن الدعم متراكم للقضية الفلسطينية، فالجهد المصري لا يتوقف على القطاع وحده بل يشمل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن هناك اهتماما كبيرا من مصر بالقضية الفلسطينية وتطوراتها، حيث إن مصر بذلت مجهودات كبيرة متعلقة بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في غزة ورام الله، مؤكدًا أن هذه المرة الأمر مختلف نظرًا لطبيعة الصراع وجزء منه تغيير قواعد الاشتباك التي قامت بها المقاومة الفلسطينية، فمصر حريصة على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

القضية الفلسطينية القاهرة الإخبارية مصر الدولة الفلسطينية حل الدولتين القدس

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