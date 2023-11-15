"الصحة الفلسطينية" تنفى مزاعم الاحتلال وجود أسلحة داخل مجمع الشفاء بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن الصحة الفلسطينية نفت المزاعم الإسرائيلية حول وجود أسلحة بمجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر، أن عمليات التفتيش التي أجريت اليوم من قِبل القوات الإسرائيلية لمجمع الشفاء الطبي لم تسفر عن وجود أي من الأسلحة أو من العناصر المقاومة الفلسطينية داخل مجمع الشفاء الطبي، كما كانت تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء التحريض على المجمع الطبي.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن ما وجدوه في المجمع عبارة عن أطباء ومرضى وجرحى وعدد من النازحين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الاحتلال لم يعلن عن وجود أي من عناصر لقوات المقاومة الفلسطينية أو ما يشير إلى وجود عناصر كانت تتحصن داخل المجمع.

وأبلغت قوات الاحتلال، اليوم، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء، بنيتها اقتحام المجمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، وسادت حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى، بعد إعلان الاحتلال نيته اقتحام المستشفى.